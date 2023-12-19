https://sputnik-georgia.ru/20231219/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-v-napravlenii-batumi-285065314.html

ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

Дополнительные рейсы понадобились из-за возросшего пассажиропотока 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T14:48+0400

2023-12-19T14:48+0400

2023-12-19T14:48+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

батуми

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281451431_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_0652db4d1d19b38932e5680690c819d6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети. Дополнительные рейсы будут выполнены 23 и 24 декабря. Поезд из Тбилиси тронется в 00:35 и прибудет в Батуми в 05:38. Из Батуми поезд направится в столицу в 00:45 и прибудет в Тбилиси в 05:44. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, ираклий гарибашвили