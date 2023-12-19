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ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
Дополнительные рейсы понадобились из-за возросшего пассажиропотока 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T14:48+0400
2023-12-19T14:48+0400
2023-12-19T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети. Дополнительные рейсы будут выполнены 23 и 24 декабря. Поезд из Тбилиси тронется в 00:35 и прибудет в Батуми в 05:38. Из Батуми поезд направится в столицу в 00:45 и прибудет в Тбилиси в 05:44. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, ираклий гарибашвили
грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, ираклий гарибашвили
ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
Дополнительные рейсы понадобились из-за возросшего пассажиропотока
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети.
Дополнительные рейсы будут выполнены 23 и 24 декабря. Поезд из Тбилиси тронется в 00:35 и прибудет в Батуми в 05:38. Из Батуми поезд направится в столицу в 00:45 и прибудет в Тбилиси в 05:44.
Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.