Информационные технологии становятся важным сектором экономики Грузии – вице-премьер
23:12 19.12.2023 (обновлено: 23:35 19.12.2023)
© Ministry of Economy of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления на сессии "Содействие торговым связям высокого уровня" в Пекине
© Ministry of Economy of Georgia
Грузия уже получила более полумиллиарда долларов доходов от экспорта IT-услуг, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сектор IT (информационных технологий) начинает играть важную роль в развитии экономики Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
"IT-сектор становится одним из важных секторов экономики нашей страны. Это фактически новый сектор, который раньше не играл важной роли в экономике, но мы уже получили более полумиллиарда долларов доходов от экспорта IT-услуг, и это динамично развивающаяся отрасль", – заявил Давиташвили.
Вице-премьер отметил, что, несмотря на то, что в прошлом году у Грузии были рекордные инвестиции, которые составили более 2 миллиардов долларов, в этом году страна сохранила достаточно положительную динамику по прямым иностранным инвестициям.
"Важно, чтобы прямые иностранные инвестиции были качественными и к нам заходили компании, которые оказывают заразительное влияние на развитие той или иной сферы", – отметил он.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по уточненным данным, вырос на 67,5% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2,1 миллиарда долларов.
По словам Давиташвили, экономический прогресс – единственный путь улучшить условия жизни населения. Он также отметил, что 2023 год отличился экономической активностью.
"По данным первых 10 месяцев, мы сохраняем 7% экономический рост. Мы ожидаем, что годовые результаты будут близки к 7%, что также очень высоко, и экономический рост Грузии будет выделяться не только в регионе, но и в более широком регионе", – заявил он.
Как отметил вице-премьер, по прогнозам, в течение следующих пяти лет экономика Грузии должна расти быстрее всех среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
© SputnikРост экономики Грузии за 10 месяцев 2023 года
Рост экономики Грузии за 10 месяцев 2023 года
© Sputnik
"Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономический рост должен превысить 5%. Соответственно, мы планируем наш бюджет консервативно, и в бюджете следующего года также запланирован 5% экономический рост, хотя мы ожидаем, что экономический рост будет еще выше", – сказал Давиташвили.
По его словам, сегодня бизнес-сектор Грузии имеет значительное доверие к экономической политике правительства, и, соответственно, активность очень высока.
"Прежде всего следует отметить, что для экономического роста и для того, чтобы мы имели экономическое развитие, очень важно, чтобы в нашей стране был мир и стабильная ситуация. Политически стабильная ситуация – важнейшая предпосылка, чтобы говорить о результатах в экономике, об экономических реформах, которые должны быть успешно реализованы", – сказал он.
Давиташвили отметил, что за эти годы правительство показало населению, в том числе бизнесу, что в стране прогнозируемая среда в экономическом и политическом плане.
Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2023 года составил 6,9%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%.