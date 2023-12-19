https://sputnik-georgia.ru/20231219/informatsionnye-tekhnologii-stanovyatsya-vazhnym-sektorom-ekonomiki-gruzii--vitse-premer-285076281.html

Информационные технологии становятся важным сектором экономики Грузии – вице-премьер

Информационные технологии становятся важным сектором экономики Грузии – вице-премьер

Грузия уже получила более полумиллиарда долларов доходов от экспорта IT-услуг, заявил вице-премьер 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T23:12+0400

2023-12-19T23:12+0400

2023-12-19T23:35+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283410967_198:330:1342:974_1920x0_80_0_0_d4e88ecb1c301c7ea53893b00a452206.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сектор IT (информационных технологий) начинает играть важную роль в развитии экономики Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. Вице-премьер отметил, что, несмотря на то, что в прошлом году у Грузии были рекордные инвестиции, которые составили более 2 миллиардов долларов, в этом году страна сохранила достаточно положительную динамику по прямым иностранным инвестициям. "Важно, чтобы прямые иностранные инвестиции были качественными и к нам заходили компании, которые оказывают заразительное влияние на развитие той или иной сферы", – отметил он. По словам Давиташвили, экономический прогресс – единственный путь улучшить условия жизни населения. Он также отметил, что 2023 год отличился экономической активностью. "По данным первых 10 месяцев, мы сохраняем 7% экономический рост. Мы ожидаем, что годовые результаты будут близки к 7%, что также очень высоко, и экономический рост Грузии будет выделяться не только в регионе, но и в более широком регионе", – заявил он. Как отметил вице-премьер, по прогнозам, в течение следующих пяти лет экономика Грузии должна расти быстрее всех среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. "Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономический рост должен превысить 5%. Соответственно, мы планируем наш бюджет консервативно, и в бюджете следующего года также запланирован 5% экономический рост, хотя мы ожидаем, что экономический рост будет еще выше", – сказал Давиташвили. По его словам, сегодня бизнес-сектор Грузии имеет значительное доверие к экономической политике правительства, и, соответственно, активность очень высока. Давиташвили отметил, что за эти годы правительство показало населению, в том числе бизнесу, что в стране прогнозируемая среда в экономическом и политическом плане. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2023 года составил 6,9%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили