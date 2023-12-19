https://sputnik-georgia.ru/20231219/luish-figu-i-ne-tolko-v-marte-v-gruzii-startuet-zvezdnyy-futbolnyy-proekt-285061149.html

Луиш Фигу и не только: в марте в Грузии стартует звездный футбольный проект

Луиш Фигу и не только: в марте в Грузии стартует звездный футбольный проект

У футбольных болельщиков будет возможность посмотреть на игру звезд грузинского и мирового футбола 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Новый проект "Серия легенд" (Legend Series) с участием футбольных грандов недавнего прошлого стартует в Грузии в 2024 году, сообщает Федерация футболу Грузии. Первый матч "Серии легенд" пройдет уже в марте 2024 года в Батуми. Бывшие звезды грузинской сборной сыграют против команды звезд миланского "Интера". В составе хозяев сыграют лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, бывший капитан и один из рекордсменов Леван Кобиашвили, экс-футболист "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе и бывший тренер национальной сборной Грузии Темур Кецбая. Честь команды легенд "Интера" будет защищать обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, бывший капитан этого клуба Хавьер Дзанетти, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци и аргентинец Эстебан Камбьяссо, который стал обладателем "требла" (чемпионат Италии, кубок Италии, Лига Чемпионов) вместе с "Интером" в 2010 году. Информация о точной дате проведения мартовского матча и билетах появится в январе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, батуми, шота арвеладзе, леван кобиашвили