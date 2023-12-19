https://sputnik-georgia.ru/20231219/narodnye-primety-na-amvrosiev-den-chto-nelzya-delat-20-dekabrya-285064521.html
Народные приметы на Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря?
Народные приметы на Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря?
Православная церковь 20 декабря поминает епископа Медиоланского – святителя Амвросия, одного из величайших богословов и отцов Церкви 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T13:58+0400
2023-12-19T13:58+0400
2023-12-19T14:00+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455827_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_79c48b14800ac1dc5e2674566cb7f6ef.jpg
В народном календаре 20 декабря называют Амвросиев день, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Амвросиев день и о народных приметах 20 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Амвросиев день громко говорить, смеяться и петь – можно привлечь несчастья. Нельзя 20 декабря день унывать, грустить, плакать и страдать – это плохая примета, так как скверное настроение будет сопровождать долго. В Амвросиев день дарить и принимать подарки нельзя, особенно от малознакомых людей – по приметам вместе с презентом можно получить проблемы дарителя. По народным приметам надевать 20 декабря слишком яркую одежду нельзя – можно привлечь болезни. Нельзя в Амвросиев день пересаживать домашние растения – по приметам они завянут. В Амвросиев день продолжается Рождественский пост, поэтому есть 20 декабря пищу животного происхождения нельзя. Народные приметы По народным приметам длительное похолодание предсказывает сильный северный ветер в Амвросиев день, а если 20 декабря ветер подул с запада – значит наступает оттепель. Лето предстоит засушливое, если в Амвросиев день снег легкий и сухой, а если 20 декабря идет мокрый и плотный снег – это верная примета, что лето ожидается дождливое. Ожидаются морозы, если кошка в Амвросиев день активно пьет воду, а если 20 декабря с утра туман – это примета, что вечером пойдет снег. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455827_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_03df7e2eeac59a6330f049a8abf6e6ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря?
13:58 19.12.2023 (обновлено: 14:00 19.12.2023)
Православная церковь 20 декабря поминает епископа Медиоланского – святителя Амвросия, одного из величайших богословов и отцов Церкви
В народном календаре 20 декабря называют Амвросиев день, с которым связывают много примет и запретов.
Что нельзя делать в Амвросиев день и о народных приметах 20 декабря, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Амвросиев день громко говорить, смеяться и петь – можно привлечь несчастья.
Нельзя 20 декабря день унывать, грустить, плакать и страдать – это плохая примета, так как скверное настроение будет сопровождать долго.
В Амвросиев день дарить и принимать подарки нельзя, особенно от малознакомых людей – по приметам вместе с презентом можно получить проблемы дарителя.
По народным приметам надевать 20 декабря слишком яркую одежду нельзя – можно привлечь болезни.
Нельзя в Амвросиев день пересаживать домашние растения – по приметам они завянут.
В Амвросиев день продолжается Рождественский пост, поэтому есть 20 декабря пищу животного происхождения нельзя.
По народным приметам длительное похолодание предсказывает сильный северный ветер в Амвросиев день, а если 20 декабря ветер подул с запада – значит наступает оттепель.
Лето предстоит засушливое, если в Амвросиев день снег легкий и сухой, а если 20 декабря идет мокрый и плотный снег – это верная примета, что лето ожидается дождливое.
Ожидаются морозы, если кошка в Амвросиев день активно пьет воду, а если 20 декабря с утра туман – это примета, что вечером пойдет снег.
Материал подготовлен на основе открытых источников