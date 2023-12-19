https://sputnik-georgia.ru/20231219/narodnye-primety-na-amvrosiev-den-chto-nelzya-delat-20-dekabrya-285064521.html

Народные приметы на Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря?

Народные приметы на Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря?

Православная церковь 20 декабря поминает епископа Медиоланского – святителя Амвросия, одного из величайших богословов и отцов Церкви 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T13:58+0400

2023-12-19T13:58+0400

2023-12-19T14:00+0400

справки

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В народном календаре 20 декабря называют Амвросиев день, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Амвросиев день и о народных приметах 20 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Амвросиев день громко говорить, смеяться и петь – можно привлечь несчастья. Нельзя 20 декабря день унывать, грустить, плакать и страдать – это плохая примета, так как скверное настроение будет сопровождать долго. В Амвросиев день дарить и принимать подарки нельзя, особенно от малознакомых людей – по приметам вместе с презентом можно получить проблемы дарителя. По народным приметам надевать 20 декабря слишком яркую одежду нельзя – можно привлечь болезни. Нельзя в Амвросиев день пересаживать домашние растения – по приметам они завянут. В Амвросиев день продолжается Рождественский пост, поэтому есть 20 декабря пищу животного происхождения нельзя. Народные приметы По народным приметам длительное похолодание предсказывает сильный северный ветер в Амвросиев день, а если 20 декабря ветер подул с запада – значит наступает оттепель. Лето предстоит засушливое, если в Амвросиев день снег легкий и сухой, а если 20 декабря идет мокрый и плотный снег – это верная примета, что лето ожидается дождливое. Ожидаются морозы, если кошка в Амвросиев день активно пьет воду, а если 20 декабря с утра туман – это примета, что вечером пойдет снег. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки