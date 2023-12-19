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Pegasus начал выполнять авиарейсы из Стамбула в Кутаиси
Pegasus начал выполнять авиарейсы из Стамбула в Кутаиси
Прямые рейсы будут выполняться три раза в неделю 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T12:49+0400
2023-12-19T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала совершать рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул и уже доставила первых пассажиров в грузинский город, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. PEGASUS совершил свой первый рейс из Стамбула поздно ночью на Боинге 737 и доставил в Кутаиси 142 пассажира. Прямые рейсы из аэропорта Кутаиси в Стамбул будут выполняться три раза в неделю. По ее словам, Международный аэропорт Кутаиси достиг исторической отметки по пассажиропотоку, уже приняв в текущем году 1 миллион пассажиров. До конца года планируется обслужить до 1,7 миллиона пассажиров. Как ранее заявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, решение турецкой авиакомпании Pegasus начать в декабре полеты из Кутаисского международного аэропорта в Стамбул, посодействует росту пассажиропотока аэропорта. Окончательное решение было принято в авиакомпании Pegasus после переговоров, прошедших в рамках авиационного форума Routes World в Стамбуле. Переговоры с авиакомпанией начались еще до пандемии коронавируса COVID-19. Успехи аэропортаПассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-ноябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года аэропорт обслужил 1,5 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 4,5 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, стамбул, мариам квривишвили, кутаиси, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, стамбул, мариам квривишвили, кутаиси, авиасообщение в грузии
Pegasus начал выполнять авиарейсы из Стамбула в Кутаиси
12:49 19.12.2023 (обновлено: 13:25 19.12.2023)
Прямые рейсы будут выполняться три раза в неделю
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала совершать рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул и уже доставила первых пассажиров в грузинский город, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
PEGASUS совершил свой первый рейс из Стамбула поздно ночью на Боинге 737 и доставил в Кутаиси 142 пассажира. Прямые рейсы из аэропорта Кутаиси в Стамбул будут выполняться три раза в неделю.
"Стамбул – новое направление для международного аэропорта Кутаиси, который будет обслуживать и транзитных пассажиров, что для нас очень важно. На первом же рейсе проявилась высокая загруженность. Надеемся, что тенденция сохранится и в будущем", – заявила глава коммерческого департамента Объединения аэропортов Грузии Кетеван Мчедлишвили.
По ее словам, Международный аэропорт Кутаиси достиг исторической отметки по пассажиропотоку, уже приняв в текущем году 1 миллион пассажиров. До конца года планируется обслужить до 1,7 миллиона пассажиров.
Как ранее заявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили, решение турецкой авиакомпании Pegasus начать в декабре полеты из Кутаисского международного аэропорта в Стамбул, посодействует росту пассажиропотока аэропорта.
Окончательное решение было принято в авиакомпании Pegasus после переговоров, прошедших в рамках авиационного форума Routes World в Стамбуле. Переговоры с авиакомпанией начались еще до пандемии коронавируса COVID-19.
Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-ноябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года аэропорт обслужил 1,5 миллиона пассажиров.
Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 4,5 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года.