https://sputnik-georgia.ru/20231219/poslednie-tri-mesyatsa-stali-samymi-opasnymi-dlya-zhurnalistov--zayavlenie-yunesko-285074595.html

Последние три месяца стали самыми опасными для журналистов – заявление ЮНЕСКО

Последние три месяца стали самыми опасными для журналистов – заявление ЮНЕСКО

При исполнении профессиональных обязанностей в 2023 году погибли 65 журналистов 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Последние три месяца 2023 года стали самыми смертельными с 2007 года для журналистов, работающих в зонах конфликтов. Об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО, опубликованном на сайте организации.При этом отмечается, что при исполнении профессиональных обязанностей за 2023 год погибли 65 журналистов, тогда как за прошлый год погибли88.По данным ЮНЕСКО, за 2023 год не менее 38 журналистов были убиты при исполнении обязанностей в конфликтных зонах, по сравнению с 28 случаями гибели в 2022 году и 20 смертями в 2021 году.В релизе отмечается, что подавляющее большинство убийств в связи с конфликтами стали результатом продолжающихся столкновений на Ближнем Востоке. С 7 октября ЮНЕСКО зафиксировала 19 смертей в Палестине, 3 – в Ливане, 2 – в Израиле.В Афганистане, Камеруне, Сирии и Украине также зарегистрировано не менее двух убийств в каждой стране, говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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