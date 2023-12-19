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Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
Точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T21:58+0400
2023-12-19T21:58+0400
2023-12-19T22:32+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, пожарные обнаружили тело женщины, когда вошли в горящую квартиру. В данный момент пожар ликвидирован, точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, пожар
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
21:58 19.12.2023 (обновлено: 22:32 19.12.2023)
Точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула".
По данным телеканала, пожарные обнаружили тело женщины, когда вошли в горящую квартиру.
В данный момент пожар ликвидирован, точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза.