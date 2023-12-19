https://sputnik-georgia.ru/20231219/pozhilaya-zhenschina-pogibla-v-pozhare-v-spalnom-rayone-tbilisi-285075449.html

Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси

Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси

Точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза 19.12.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в районе Сабуртало в Тбилиси, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, пожарные обнаружили тело женщины, когда вошли в горящую квартиру. В данный момент пожар ликвидирован, точную причину возгорания и причину смерти установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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