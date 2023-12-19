https://sputnik-georgia.ru/20231219/protivostoyanie-mira-s-rossiey-zakanchivaetsya---gruzinskiy-politolog-285067338.html

Противостояние мира с Россией заканчивается – грузинский политолог

Противостояние мира с Россией заканчивается – грузинский политолог

Противостояние с Россией заканчивается, Россия осуществила чудо, которого от нее никто не ожидал 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T15:43+0400

2023-12-19T15:43+0400

2023-12-19T15:49+0400

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Об этом заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили."Мы видим, какое чудо смогла осуществить Россия. Никто от нее этого не ожидал и не верил. Потому что нужно было верить не во власть и даже не в общество, а в народ. Исторических примеров мы знаем множество... А видите, как получилось, совсем наоборот. У российского народа в критический момент удесятеряется инстинкт самосохранения", – подчеркнул эксперт.По словам политолога, это была не просто спецоперация на Украине, а это был вопрос ценностей: либо Запад уничтожает Россию и мир становится однополярным, или мир станет многополярным."Стоял вопрос о суверенитете России, так сказал президент РФ Владимир Путин. Сколько раз пытались нарушить суверенитет России... Тем не менее это не получилось. Сейчас по России ударили в самый трудный момент", – сказал политолог.По его словам, Россию сломить невозможно, так как страна оказалось самодостаточной."Россия выбралась", – подытожил политолог.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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