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Противостояние мира с Россией заканчивается – грузинский политолог
Противостояние мира с Россией заканчивается – грузинский политолог
Противостояние с Россией заканчивается, Россия осуществила чудо, которого от нее никто не ожидал 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T15:43+0400
2023-12-19T15:43+0400
2023-12-19T15:49+0400
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Об этом заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили."Мы видим, какое чудо смогла осуществить Россия. Никто от нее этого не ожидал и не верил. Потому что нужно было верить не во власть и даже не в общество, а в народ. Исторических примеров мы знаем множество... А видите, как получилось, совсем наоборот. У российского народа в критический момент удесятеряется инстинкт самосохранения", – подчеркнул эксперт.По словам политолога, это была не просто спецоперация на Украине, а это был вопрос ценностей: либо Запад уничтожает Россию и мир становится однополярным, или мир станет многополярным."Стоял вопрос о суверенитете России, так сказал президент РФ Владимир Путин. Сколько раз пытались нарушить суверенитет России... Тем не менее это не получилось. Сейчас по России ударили в самый трудный момент", – сказал политолог.По его словам, Россию сломить невозможно, так как страна оказалось самодостаточной."Россия выбралась", – подытожил политолог.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, россия, грузия, арно хидирбегишвили, украина, пресс-центр, видео
Противостояние мира с Россией заканчивается – грузинский политолог
15:43 19.12.2023 (обновлено: 15:49 19.12.2023)
Противостояние с Россией заканчивается, Россия осуществила чудо, которого от нее никто не ожидал
Об этом заявил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили.
"Мы видим, какое чудо смогла осуществить Россия. Никто от нее этого не ожидал и не верил. Потому что нужно было верить не во власть и даже не в общество, а в народ. Исторических примеров мы знаем множество... А видите, как получилось, совсем наоборот. У российского народа в критический момент удесятеряется инстинкт самосохранения", – подчеркнул эксперт.
По словам политолога, это была не просто спецоперация на Украине, а это был вопрос ценностей: либо Запад уничтожает Россию и мир становится однополярным, или мир станет многополярным.
"Стоял вопрос о суверенитете России, так сказал президент РФ Владимир Путин. Сколько раз пытались нарушить суверенитет России... Тем не менее это не получилось. Сейчас по России ударили в самый трудный момент", – сказал политолог.
По его словам, Россию сломить невозможно, так как страна оказалось самодостаточной.
"Россия выбралась", – подытожил политолог.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.