https://sputnik-georgia.ru/20231219/sotrudnika-mvd-gruzii-podozrevayut-v-prevyshenii-polnomochiy-v-otnoshenii-podrostka-285073683.html

Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий в отношении подростка

Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий в отношении подростка

В случае подтверждения вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T20:15+0400

2023-12-19T20:15+0400

2023-12-19T20:15+0400

грузия

происшествия

новости

кутаиси

специальная следственная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980978_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_44db1c9637e6c130ed231a8c1e91bb4f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба в Кутаиси начала расследование возможного превышения полномочий сотрудником МВД Грузии в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование ведется по третьей части статьи 333 УК Грузии "Превышение служебных полномочий с применением оружия или насилия". Наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Служба специальных расследований в целях обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования проводит все необходимые следственные и процессуальные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кутаиси, специальная следственная служба