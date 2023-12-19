https://sputnik-georgia.ru/20231219/sotrudnika-mvd-gruzii-podozrevayut-v-prevyshenii-polnomochiy-v-otnoshenii-podrostka-285073683.html
Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий в отношении подростка
Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий в отношении подростка
В случае подтверждения вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T20:15+0400
2023-12-19T20:15+0400
2023-12-19T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба в Кутаиси начала расследование возможного превышения полномочий сотрудником МВД Грузии в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование ведется по третьей части статьи 333 УК Грузии "Превышение служебных полномочий с применением оружия или насилия". Наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Служба специальных расследований в целях обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования проводит все необходимые следственные и процессуальные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, кутаиси, специальная следственная служба
Сотрудника МВД Грузии подозревают в превышении полномочий в отношении подростка
В случае подтверждения вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба в Кутаиси начала расследование возможного превышения полномочий сотрудником МВД Грузии в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по третьей части статьи 333 УК Грузии "Превышение служебных полномочий с применением оружия или насилия". Наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.
Служба специальных расследований в целях обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования проводит все необходимые следственные и процессуальные действия.