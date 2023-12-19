https://sputnik-georgia.ru/20231219/ukrainskiy-david-proigral-russkomu-goliafu-dalshe-zapadu-neinteresno-285055293.html

Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно

Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно

"Украина будет разгромлена до лета 2024 года!", "До конца 2026 года Россия присоединит к себе Харьков, Днепропетровск и Запорожье!" Это все – не выдумка... 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T09:41+0400

2023-12-19T09:41+0400

2023-12-19T09:41+0400

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Первое утверждение — из панической статьи CNN, которая пытается спрогнозировать, сколько времени киевский режим продержится без западной помощи. Второе — это статья, опубликованная в немецком Bild абсолютно русофобским комментатором Юлианом Репке, который доказывает, что подсмотрел "секретные российские планы" на ближайшие годы. Об этом пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Да уж, Запад резко изменил тональность своих заявлений по поводу Украины по сравнению с концом прошлого года, когда все тамошние аналитики только и рассуждали о том, куда и когда вооруженные формирования Зеленского дойдут в ходе "весеннего контрнаступления". Да что там прошлый год! Еще в середине июля сего года британский лорд Дэниэль Ханнан в газете The Daily Telegraph рассуждал о том, как надо будет делить поверженную Россию и как обеспечить безопасную передачу ее ядерного оружия "в надежные руки". Прошло всего-то пять месяцев — и тот же лорд Ханнан на страницах той же газеты вопиет: "Путинская Россия близка к сокрушительной победе".Резкую смену настроений хорошо объяснила в колонке для свежего журнала The Spectator британско-американская писательница Лайонел Шрайвер. Она отметила, что всем на Западе вдруг надоела украинская тематика. Мало того, переключение на ближневосточные сюжеты после 7 октября вызвало в ней даже "тайную радость" оттого, что можно наконец забыть Украину. И объяснение действительно звучит очень просто: "Нам, сторонним наблюдателям, подавай историю о Давиде и Голиафе. Причем обратите внимание, как от украинской тематики вдруг стали отбиваться как черт от ладана те западные деятели, которые несут прямую ответственность за провал Киева. Бывший посол США в России Майкл Макфол в дискуссии в социальных сетях начал горячо доказывать, что он не имеет никакого отношения к отказу Киева от вполне щадящих Стамбульских договоренностей. "Я просто профессор, находящийся далеко-далеко!" — заявил американец. Он вдруг "забыл", что является руководителем экспертной группы, вырабатывающей рекомендации для офиса президента Украины — она даже и называется официально "Группа Ермака-Макфола". И Зеленский всего-то три месяца назад принимал этого американского дипломата в Киеве для обсуждения его рекомендаций. А теперь, оказывается, он "просто профессор". Никто не хочет быть ответственным за провал несостоявшегося украинского "Давида". Западные крысы стремительно побежали с украинского корабля.Постепенно общим консенсусом в западных оценках ситуации на Украине стало признание, что киевскому режиму придется согласиться на территориальные изменения. Споры идут лишь о том, какие именно территории надо будет уступать и как это оформлять на бумаге. Корпорация RAND, внесшая немалую лепту в выработку провальной стратегии Вашингтона по "расшатыванию России", теперь активно генерирует варианты мирного соглашения по Украине — то ли это "германский вариант" разделения Украины на условные "ФРГ (как члена НАТО!) и ГДР", то ли "модель Стамбульского соглашения".Они никак не могут уразуметь, что Россия ведет речь не о территориальных приобретениях, а об обеспечении своей безопасности, что сразу отрицает любой вариант принятия хоть какой-то части Украины в НАТО или иной антироссийский блок. И когда Bild или кто-то еще рисует карты с "секретными планами России", это лишний раз свидетельствует о том, что на Западе так и не приступили к серьезному анализу наших простых и четких требований, изложенных еще в декабре 2021 года. Если для осознания Западом этих требований нам нужно будет дойти до Днепропетровска, значит, так тому и быть, вне зависимости от сроков. Если и после этого до кого-то не дойдет, значит, двинемся дальше, до полного выполнения целей и задач спецоперации.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях в очередной раз, комментируя возможность мирных переговоров по Украине, пояснил западникам: "Чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут условия, в которых эти переговоры могут начаться". И ведь эта простая истина повторена нами уже не раз. Но тяжело в последние годы на Западе с уровнем анализа, раз даже столь очевидные истины не доходят до них.Они по-прежнему мыслят мифологемами вроде сказок о Давиде и Голиафе: "А давайте-ка все дружно поможем Давиду, чтобы он свалил гигантского Голиафа. Не получилось? Тогда дальше неинтересно, дальше без нас. А с нас какой спрос? Мы просто "профессора". Вот и весь западный "анализ" ситуации на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

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Владимир Корнилов

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