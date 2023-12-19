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В Тбилиси проводили в последний путь кинорежиссера Отара Иоселиани – видео

В Тбилиси проводили в последний путь кинорежиссера Отара Иоселиани – видео

Грузинский и советский кинорежиссер Отар Иоселиани скончался в Тбилиси, не дожив двух месяцев до своего 90-летия. Сегодня в столице Грузии прошла церемония... 19.12.2023, Sputnik Грузия

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За свою жизнь Отар Иоселиани создал десятки фильмов, его работы были удостоены многих престижных международных наград и премий. Он автор таких лент, как "Листопад", "Жил певчий дрозд", "Пастораль" и многих других. Начиная с 1984 года Отар Иоселиани работал во Франции, но последние годы провел в Грузии.

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