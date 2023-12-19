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"Величайший художник" – католикос-патриарх Грузии о режиссере Иоселиани
"Величайший художник" – католикос-патриарх Грузии о режиссере Иоселиани
Иоселиани внес огромный вклад в развитие грузинского и мирового кинематографа, считает Илия II 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T17:31+0400
2023-12-19T17:31+0400
2023-12-19T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II выразил свои соболезнования в связи с кончиной грузинского кинорежиссера Отара Иоселиани, назвав его величайшим режиссером мирового уровня.Отар Иоселиани скончался 17 декабря в возрасте 89 лет в Тбилиси, не дожив двух месяцев до своего 90-летия. Глава Грузинской православной церкви подчеркнул, что Иоселиани внес огромный вклад в развитие грузинского и мирового кинематографа.С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси. В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате – "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале. Трижды – в 1984, 1989, 1996 годах – Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня". В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, отар иоселиани, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, отар иоселиани, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii
"Величайший художник" – католикос-патриарх Грузии о режиссере Иоселиани
Иоселиани внес огромный вклад в развитие грузинского и мирового кинематографа, считает Илия II
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II выразил свои соболезнования в связи с кончиной грузинского кинорежиссера Отара Иоселиани, назвав его величайшим режиссером мирового уровня.
Отар Иоселиани скончался 17 декабря в возрасте 89 лет в Тбилиси, не дожив двух месяцев до своего 90-летия.
"Мы глубоко опечалены смертью грузинского режиссера мирового уровня, величайшего художника господина Отара Иоселиани. Хоть и большую часть своей жизни он провел во Франции, забота о родине всегда была целью его жизни, поэтому он писал: "Я люблю людей всех национальностей в этом мире, но больше всего я люблю свою нацию", – написал Илия II.
Глава Грузинской православной церкви подчеркнул, что Иоселиани внес огромный вклад в развитие грузинского и мирового кинематографа.
С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси.
В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате – "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале.
Трижды – в 1984, 1989, 1996 годах – Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля.
В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня".
В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".