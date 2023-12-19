https://sputnik-georgia.ru/20231219/zimnee-solntsestoyanie-2023-ritualy-obryady-i-gadaniya-285068706.html

Зимнее солнцестояние 2023: ритуалы, обряды и гадания

Зимнее солнцестояние 2023: ритуалы, обряды и гадания

Зимнее солнцестояния в 2023 году наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени и знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T17:07+0400

2023-12-19T17:07+0400

2023-12-19T17:07+0400

справки

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С древних времен зимнее солнцестояние отмечали как рождение Солнца и нового года –люди проводили в эти дни различные ритуалы, обряды и гадания, так как верили, что, заручившись поддержкой высших сил, можно изменить судьбу и воплотить мечты в жизнь. Какие обряды, ритуалы и гадания проводили люди в зимнее солнцестояние, читайте в Sputnik Грузия. Обряды и ритуалы День зимнего солнцестояния практически у всех народов овеян мифами и легендами, а также множеством обрядов и традиций, которые раскрывают культуру по-особенному. В день зимнего солнцестояния, который практически у всех народов овеян мифами и легендами, люди проводили магические обряды, ритуалы и гадания, чтобы завоевать благосклонность богов и изменить свою жизнь к лучшему. Дни зимнего солнцестояния подходят для любых начинаний, так как этому способствует энергетика рождающегося Солнца – можно кардинально изменить личную жизнь, добиться успехов в карьере, улучшить финансовое благосостояние и так далее. А визуализировав то, что хотите получить в результате, можно усилить действие солнечной энергии. Чтобы открыть путь в счастливое будущее, люди выбрасывали в день зимнего солнцестояния старые вещи, как бы прощаясь таким способом с прошлым. Многие обряды и ритуалы, связанные с зимнем солнцестоянием, сохранились по сей день – обычно их проводят в период с 21 по 23 декабря. Ритуал на привлечение удачи Для проведения ритуала на привлечение удачи в свою жизнь нужно взять лист бумаги, записать все плохие события, произошедшие в вашей жизни в уходящем году, и сжечь. И пока бумага горит, представить в воображении, как вместе с дымом исчезают все ваши печали и затруднения. Бумагу можно также закопать и сказать на прощание: "Прощай прошлое, я на тебя не в обиде, но возврата тебе нет".Затем на другом листе бумаги напишите, чего хотите добиться в следующем году, пояснив в каждом пункте, что можете сделать для того, чтобы процесс достижения цели ускорить. Храните этот лист в таком месте, где никто его не увидит, и время от времени вычеркивайте те пункты, которые уже осуществились. Ритуал на исполнение желаний Для проведения ритуала на исполнение желаний нужно сначала чистить дом от лишних вещей, создавая место для вашей мечты. Для этого сложите вещи, которыми давно не пользовались, в большие пакеты и избавьтесь от них. Затем на одной стороне листа бумаги напишите свое желание, а на другой напишите все то, что вам нужно сделать для его осуществления, и каждую неделю, взяв один пункт из списка действий, работайте над ним. Можно создать и доску своих желаний, разместив ее на видном месте, чтобы утром и вечером видеть ее. Найдите изображения, которые представляют вашу мечту, вырежьте их и приклейте на доску. Сделать визуализацию нужно очень реальной и представить, что в настоящий момент это уже случилось. Создать такую доску желаний можно и онлайн, только не забывайте в течение года смотреть на нее каждое утро и вечер. Гадания На зимнее солнцестояние, по обычаю, гадали на будущее – в самую длинную ночь года гадания дают точные результаты. Узнать имя суженного поможет следующее гадание: возьмите произвольное число небольших листочков и перед тем, как лечь спать, напишите на каждом мужское имя. Тщательно перемешайте листочки и положите под свою подушку на ночь. Затем произнесите заветные слова: "Кто полюбит, тот приснись. Милый, мне во сне явись. Я тебя все время жду, пирожками угощу". Утром, прежде чем встать с кровати, выберите наугад один из листочков – чье имя окажется на бумажке, с тем и будет связана ваша судьба в будущем. Согласно древнему обряду, в гадании важно исполнить обещание и угостить "суженного" пирожками, как только он появится у вас на пороге, иначе он пробудет с вами недолго. Помещение, где проводится гадание, ритуал или обряд украшают орехами, фруктами и сухими листьями, а для ароматизации воздуха используют масло розмарина, сосны, кедра и можжевельника. На ритуальный алтарь поместите 13 свечей, украшенных символами солнца, а с помощью камней и металлов можно ускорить результаты обрядов, гаданий и ритуалов. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки