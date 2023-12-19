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Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
Каникулы школьников и воспитанников детских садов длятся одинаково 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T11:10+0400
2023-12-19T11:10+0400
2023-12-19T11:48+0400
грузия
общество
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, последний учебный день в 2023 году будет в пятницу, 29 декабря. Согласно приказу министра образования и науки, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Выходным днем является 19 января – по случаю православного праздника Крещения Господня. Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также прекратится 29 декабря и возобновится 15 января. При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет руководство учебных заведений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество
Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?
11:10 19.12.2023 (обновлено: 11:48 19.12.2023)
Каникулы школьников и воспитанников детских садов длятся одинаково
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, последний учебный день в 2023 году будет в пятницу, 29 декабря.
Согласно приказу министра образования и науки, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Выходным днем является 19 января – по случаю православного праздника Крещения Господня.
Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также прекратится 29 декабря и возобновится 15 января.
При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет руководство учебных заведений.