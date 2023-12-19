https://sputnik-georgia.ru/20231219/zimnie-kanikuly-v-gruzii-skolko-budut-otdykhat-shkolniki-285058585.html

Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?

Зимние каникулы в Грузии: сколько будут отдыхать школьники?

Каникулы школьников и воспитанников детских садов длятся одинаково 19.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря, последний учебный день в 2023 году будет в пятницу, 29 декабря. Согласно приказу министра образования и науки, зимние каникулы в Грузии длятся до 15 января. Выходным днем является 19 января – по случаю православного праздника Крещения Господня. Что касается государственных детских садов, то для них учебно-воспитательный процесс также прекратится 29 декабря и возобновится 15 января. При этом в частных школах и детских садах сроки каникул определяет руководство учебных заведений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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