https://sputnik-georgia.ru/20231220/285077851.html

Три смертельные угрозы нависли над США

Три смертельные угрозы нависли над США

Что больше всего угрожает американскому могуществу? То, что США столкнулись с беспрецедентными вызовами своему глобальному доминированию, в американской элите... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T09:41+0400

2023-12-20T09:41+0400

2023-12-20T09:41+0400

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Но сам список главных проблем — угроз — вызовов сейчас таков: Россия на Украине, Израиль в Газе и Китай в мире, пишет колумнист РИА Новости.Если еще три месяца назад главных вызовов было два — украинский кризис и конфронтация с Китаем, — то сейчас к ним добавился третий, ближневосточный. Причем он потенциально и самый взрывоопасный: в случае переноса боевых действий из Газы на другие страны удержать его под контролем будет очень сложно. А украинский геополитический фронт начинает оцениваться в Штатах как самый бесперспективный, что, впрочем, не означает готовность признать поражение и отступиться от Украины. В случае же с Китаем есть настрой на длительную (на десятилетия) конфронтацию, цель которой не скрывается: Китай не должен стать вровень с Америкой на мировой арене и иметь возможность лишить ее позиции гегемона (не заменить на этом месте, а просто помешать ее доминированию). В Пекине это справедливо называют сдерживанием, но мыслящие категориями собственной избранности американские элиты на полном серьезе считают себя лидерами человечества ("свободного мира") и не собираются умерить аппетиты.Но это все стратегия, а сейчас для Штатов гораздо актуальнее тактические проблемы. Что делать на всех трех направлениях? В интересах американской элиты сейчас снизить накал по всем фронтам. Китай можно не провоцировать Тайванем — именно этим США и будут заниматься весь следующий год. Украину, по идее, нужно перевести в режим обороны, заставив европейцев больше платить и не задавать лишних вопросов, а Израиль принудить к завершению наземной операции в Газе. И дело не в том, что республиканцы блокируют выделение денег Украине — тут Белый дом сумеет в итоге договориться. И даже не в том, что благодаря республиканской агитации поддержка Украины в США падает: администрация может гнуть свою линию и вопреки общественному мнению. Куда хуже для демократов то, что израильский и украинский вопросы бьют по рейтингу Байдена, а с ним и так все очень плохо. Именно поэтому у Вашингтона сейчас есть дополнительные (кроме геополитических) резоны добиваться снижения накала вокруг Украины и Израиля. И если в украинском случае возможности Штатов влиять на ситуацию ограниченны, потому что интенсивность боевых действий зависит и от российской тактики, то в израильском у них вроде бы есть куда больше рычагов. В теории — да, но на практике США не могут командовать Израилем, а вот израильское руководство имеет все возможности играть на внутриамериканских политических противоречиях.Получается, что особых возможностей для снижения внешнеполитической турбулентности у Байдена сейчас нет и в год выборов он вступает в максимально неблагоприятных обстоятельствах: внешние проблемы будут не только отнимать все больше сил и внимания, но и снижать его рейтинг. А глобальные позиции США в целом будут ухудшаться из-за невыгодного для них развития событий как минимум на двух из трех ключевых направлений (украинском и израильском). Замкнутый круг и тупик? Да, но важно понять его причины.Конечно, можно ограничиться крупными мазками, объясняя все тем, что США в принципе надорвались на посту гегемона, контуры многополярного мира проступают все более явно и в целом американцы не могут удержать свои позиции. Все так, но есть и обратная взаимосвязь. Потому что сейчас главными угрозами и вызовами для США являются не украинский и израильский кризисы и даже не Китай — главной проблемой для американского могущества является сама Америка.Ее внутренний кризис — раскол и поляризация общества, обнажившиеся в 2016 году с победой Трампа, — усиливается и принимает необратимый характер. Невозможность урегулировать ситуацию на границе с Мексикой, то есть остановить нелегальную миграцию, — лишь самый заметный признак этого кризиса.Правящая элита куда больше глобалистская, наднациональная по своим взглядам и целям, а противостоящее ей трампистское меньшинство элиты — более изоляционистское и америкаориентированное. Исход их схватки в ноябре 2024-го будет иметь огромное значение для США — и особенно для их позиций в мире. Но уже сейчас президентская кампания оказывает серьезное влияние на отношение к Америке в остальном мире, потому что все ставят на дальнейшее ослабление экс-гегемона. Потому что не существует хорошего варианта завершения выборов для атлантических глобалистов.Даже если каким-то чудом победит Байден, его победу не признают Трамп и трамписты, то есть легитимность новой администрации будет подвергнута сомнению на уровне отдельных штатов, а размежевание на уровне общества между двумя Америками выйдет на новый уровень. В случае же победы Трампа претензии выставят уже демократические штаты, ну а Европа просто впадет в ступор. Все эти варианты просчитываются уже сегодня, и именно поэтому главной проблемой для международного влияния США являются не порожденные их политикой война на Украине или бойня в Газе, а их собственное внутреннее состояние. Не просто кризисное, но и с негативной динамикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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в мире, аналитика, политика, сша, украина, китай, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины