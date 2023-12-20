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Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии
Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T15:29+0400
2023-12-20T15:29+0400
2023-12-20T15:29+0400
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Извержение Рейкьянеса началось 18 декабря поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик. За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. Всех жителей городка – около четырёх тысяч человек – эвакуировали.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, исландия, в мире, извержение вулкана
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, исландия, в мире, извержение вулкана
Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения
Извержение Рейкьянеса началось 18 декабря поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик.
За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. Всех жителей городка – около четырёх тысяч человек – эвакуировали.
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения.
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения.
© AP Photo / Marco Di Marco
По счету это четвертое извержение вулкана за три года.
По счету это четвертое извержение вулкана за три года.
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson
Извержению вулкана предшествовало землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2.
Извержению вулкана предшествовало землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2.
© AP Photo / Marco Di Marco
Из зоны бедствия эвакуировали около четырёх тысяч человек.
Из зоны бедствия эвакуировали около четырёх тысяч человек.
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson
По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы.
По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы.
© AP Photo / Marco Di Marco
А на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километра.
А на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километра.
© AP Photo / Marco Di Marco
В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране.
В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране.
© AP Photo / Marco Di Marco
Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.
Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.