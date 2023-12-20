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Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии

Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T15:29+0400

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Извержение Рейкьянеса началось 18 декабря поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик. За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. Всех жителей городка – около четырёх тысяч человек – эвакуировали.

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