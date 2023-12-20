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Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии
Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения 20.12.2023, Sputnik Грузия
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Извержение Рейкьянеса началось 18 декабря поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик. За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. Всех жителей городка – около четырёх тысяч человек – эвакуировали.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, исландия, в мире, извержение вулкана
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, исландия, в мире, извержение вулкана

Всплески огня и горящие вены: новые кадры извержения вулкана в Исландии

15:29 20.12.2023
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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения
Извержение Рейкьянеса началось 18 декабря поздно вечером на одноимённом полуострове в четырёх километрах от рыбацкого городка Гриндавик.
За сутки до извержения в районе зафиксировали более тысячи подземных толчков, в результате которых были повреждены дома. Всех жителей городка – около четырёх тысяч человек – эвакуировали.
© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения.

© AP Photo / Marco Di Marco

По счету это четвертое извержение вулкана за три года.

По счету это четвертое извержение вулкана за три года. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Marco Di Marco

По счету это четвертое извержение вулкана за три года.

© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

Извержению вулкана предшествовало землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2.

Извержению вулкана предшествовало землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

Извержению вулкана предшествовало землетрясение, магнитуда которого достигла 4,2.

© AP Photo / Marco Di Marco

Из зоны бедствия эвакуировали около четырёх тысяч человек.

Из зоны бедствия эвакуировали около четырёх тысяч человек. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Marco Di Marco

Из зоны бедствия эвакуировали около четырёх тысяч человек.

© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы.

По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Kristinn Magnusson

По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы.

© AP Photo / Marco Di Marco

А на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километра.

А на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километра. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Marco Di Marco

А на вулкане образовалась трещина длиной около 3,5 километра.

© AP Photo / Marco Di Marco

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Marco Di Marco

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше чем в любой другой европейской стране.

© AP Photo / Marco Di Marco

Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.

Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Marco Di Marco

Самым крупным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.

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