https://sputnik-georgia.ru/20231220/285095388.html

У России плохие новости для НАТО

У России плохие новости для НАТО

После прошедшей расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ мировые СМИ наперебой бросились обсуждать "нагнетание военной риторики", "угрозу... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T16:55+0400

2023-12-20T16:55+0400

2023-12-20T16:55+0400

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Если отбросить дежурную истерию, то справедливости ради нужно признать, что бряцать нам есть чем, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.В этом году российские войска стратегического назначения закончили перевооружение (не забудем про постановку на боевое дежурство очередного полка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", против которого у НАТО методов нет и в обозримом будущем не ожидается). Уровень современных вооружений и техники в войсках доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%. Военно-морской флот получил четыре новейшие стратегические подводные лодки и восемь надводных кораблей. Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен почти на 98%, а всего с начала СВО объемы поставок техники возросли в три раза, автомобилей и бронетехники — в 4,5 раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза. По словам Сергея Шойгу, "несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО (вместе взятые)".Западные эксперты, нервно сглатывая, открыли свои папочки и облегченно выдохнули: если довериться калькулятору, то по "головам", боеголовкам и прочим БМП США вкупе с сателлитами в главных западных военных рейтингах все еще держатся на условном первом месте, а значит, воинственная бензоколонка на втором месте не такая уж страшная и можно продолжать осторожно грозить пальчиком.Но, похоже, наши оппоненты упустили главное.Никакое самое фантастическое оружие, даже имеющееся в неограниченных количествах, не может заменить реального боевого опыта воюющих им солдат, их мотивации и боевого духа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии не утверждал, что у нас больше всех солдат и больше всех оружия. Он просто отметил, что "Российская армия на сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире" и что боевой опыт в рамках СВО получили более 650 тысяч человек.Это означает, что с учетом нынешней численности ВС РФ в один миллион сто пятьдесят тысяч человек боевой опыт имеют более половины наших военнослужащих. Это показатель, к которому и близко не может подобраться ни одна из западных армий. Для сравнения: даже на пике гегемонизма во всей армии США было максимум десять процентов военнослужащих, которые просто физически хоть раз были в зоне боевых действий, то есть в это число входят раздатчики ланчей в столовых, адъютанты, заправщики, строители, механики и т. д.Напомним, что к моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия имела значительно больше солдат и военной техники, чем немцы, а многие виды оружия не имели аналогов — как тот же танк КВ-2. Тем не менее этот перевес не смог предотвратить тяжелые поражения первого этапа войны, где на первый план вышли серьезный боевой опыт и выучка немецких солдат. Однако к 1945 году Советская армия накопила колоссальный боевой опыт и к моменту начала операции против японцев считалась самой сильной армией в мире. Американцы были уверены, что СССР сможет победить японцев в Маньчжурии и Северной Корее минимум за полтора года. Квантунская армия Японии, считавшаяся на тот момент непобедимой, была разбита за девять дней.Именно поэтому сейчас российское руководство в корне ломает известную поговорку, согласно которой "генералы всегда готовятся к прошедшей войне".По словам министра обороны России, у нас в стране в кратчайшие сроки создали новую систему подготовки военных специалистов и передачи боевого опыта, причем в боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность в рамках СВО. В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов, круглосуточно работают более 800 учебных военных объектов, в военных вузах по новым программам обучаются более 60 тысяч человек. Серьезнейший фокус делается на подготовку специалистов РЭБ, ПВО и операторов беспилотных летательных аппаратов.Учить есть чему.В рамках СВО наша армия (порой ценой ошибок и потерь) получила бесценный опыт и на поле боя отработала множество элементов "войны будущего", включая:По словам Владимира Путина "такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии России, в мире уже никто не имеет". По мнению ряда зарубежных военных экспертов, из СВО на Украине Россия выйдет с совершенно новой армией, против которой у НАТО шансов нет.Как не раз заявлял глава нашего государства, мы не ищем конфликта с НАТО, но готовы дать "адекватный ответ". И на этом фоне уже не удивляет грустная ремарка генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил: "Нам нужно готовиться к плохим новостям".Поздно готовиться, господин Столтенберг. Они уже здесь. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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россия, в мире, колумнисты, сша, сергей шойгу, йенс столтенберг, северная корея, нато, владимир путин, япония, аналитика, обострение ситуации вокруг украины