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Больше возможностей: в Грузии открылся зимний горнолыжный сезон
Больше возможностей: в Грузии открылся зимний горнолыжный сезон
В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T17:51+0400
2023-12-20T17:51+0400
2023-12-20T17:57+0400
грузия
туризм
экономика
гудаури
бакуриани
тбилиси
леван давиташвили
международная федерация лыжного спорта
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ТБИЛИСИ, 20 дек— Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили 20 декабря официально открыл зимний горнолыжный сезон в стране – торжественные мероприятия прошли на курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети). По словам министра, Гудаури встретил зимний сезон двумя новыми канатными комплексами и тремя новыми трассами. Пропускная способность двух независимых канатных дорог достигает от 1 800 до 2 400 человек в час.По словам министра, Грузия полностью мобилизована и подготовлена к новому зимнему сезону. Как отметил Давиташвили, с 2012 года правительство объявило горные регионы одним из приоритетных направлений, после чего оно начало ряд мероприятий, посвященных улучшению жизни курортов страны. Только на развитие горнолыжной инфраструктуры государство потратило в целом более 800 миллионов лари (298 миллионов долларов). В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог. "Возможности горнолыжных курортов увеличились. Например, в Гудаури длина 25-километровых трасс увеличилась до 76 километров. И это только начало. Мы не останавливаемся, продолжаем развитие горных курортов", – отметил Давиташвили. Давиташвили отметил, что 2023 год оказался особенным для Грузии, поскольку стране удалось на высоком уровне провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Министр подчеркнул, что Международная федерация лыжного спорта решила каждый год проводить в Грузии этапы мирового кубка. Так, в ближайшее время в Бакуриани состоится первое состязание, следующее в феврале. Спортивные мероприятия будет освещать мировая пресса, что повысит узнаваемость страны на мировой арене, отметил Давиташвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, гудаури, бакуриани, тбилиси, леван давиташвили, международная федерация лыжного спорта
грузия, туризм, экономика, гудаури, бакуриани, тбилиси, леван давиташвили, международная федерация лыжного спорта
Больше возможностей: в Грузии открылся зимний горнолыжный сезон
17:51 20.12.2023 (обновлено: 17:57 20.12.2023)
В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог
ТБИЛИСИ, 20 дек— Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили 20 декабря официально открыл зимний горнолыжный сезон в стране – торжественные мероприятия прошли на курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети).
По словам министра, Гудаури встретил зимний сезон двумя новыми канатными комплексами и тремя новыми трассами. Пропускная способность двух независимых канатных дорог достигает от 1 800 до 2 400 человек в час.
"Для меня большая честь поздравить вас с открытием нового горнолыжного курортного сезона. Большая гордость встретить этот сезон с обновленной инфраструктурой в Гудаури", – заявил Давиташвили.
По словам министра, Грузия полностью мобилизована и подготовлена к новому зимнему сезону.
Как отметил Давиташвили, с 2012 года правительство объявило горные регионы одним из приоритетных направлений, после чего оно начало ряд мероприятий, посвященных улучшению жизни курортов страны.
Только на развитие горнолыжной инфраструктуры государство потратило в целом более 800 миллионов лари (298 миллионов долларов). В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог.
"Возможности горнолыжных курортов увеличились. Например, в Гудаури длина 25-километровых трасс увеличилась до 76 километров. И это только начало. Мы не останавливаемся, продолжаем развитие горных курортов", – отметил Давиташвили.
Давиташвили отметил, что 2023 год оказался особенным для Грузии, поскольку стране удалось на высоком уровне провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.
Министр подчеркнул, что Международная федерация лыжного спорта решила каждый год проводить в Грузии этапы мирового кубка. Так, в ближайшее время в Бакуриани состоится первое состязание, следующее в феврале. Спортивные мероприятия будет освещать мировая пресса, что повысит узнаваемость страны на мировой арене, отметил Давиташвили.