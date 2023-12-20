https://sputnik-georgia.ru/20231220/bolshe-vozmozhnostey-v-gruzii-otkrylsya-zimniy-gornolyzhnyy-sezon-285097099.html

Больше возможностей: в Грузии открылся зимний горнолыжный сезон

Больше возможностей: в Грузии открылся зимний горнолыжный сезон

В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T17:51+0400

2023-12-20T17:51+0400

2023-12-20T17:57+0400

грузия

туризм

экономика

гудаури

бакуриани

тбилиси

леван давиташвили

международная федерация лыжного спорта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263811460_0:958:2047:2109_1920x0_80_0_0_263475d3e976015641f6f1cdcb119638.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек— Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили 20 декабря официально открыл зимний горнолыжный сезон в стране – торжественные мероприятия прошли на курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети). По словам министра, Гудаури встретил зимний сезон двумя новыми канатными комплексами и тремя новыми трассами. Пропускная способность двух независимых канатных дорог достигает от 1 800 до 2 400 человек в час.По словам министра, Грузия полностью мобилизована и подготовлена к новому зимнему сезону. Как отметил Давиташвили, с 2012 года правительство объявило горные регионы одним из приоритетных направлений, после чего оно начало ряд мероприятий, посвященных улучшению жизни курортов страны. Только на развитие горнолыжной инфраструктуры государство потратило в целом более 800 миллионов лари (298 миллионов долларов). В настоящее время в Грузии действует 28 обновленных канатных дорог. "Возможности горнолыжных курортов увеличились. Например, в Гудаури длина 25-километровых трасс увеличилась до 76 километров. И это только начало. Мы не останавливаемся, продолжаем развитие горных курортов", – отметил Давиташвили. Давиташвили отметил, что 2023 год оказался особенным для Грузии, поскольку стране удалось на высоком уровне провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Министр подчеркнул, что Международная федерация лыжного спорта решила каждый год проводить в Грузии этапы мирового кубка. Так, в ближайшее время в Бакуриани состоится первое состязание, следующее в феврале. Спортивные мероприятия будет освещать мировая пресса, что повысит узнаваемость страны на мировой арене, отметил Давиташвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

бакуриани

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, гудаури, бакуриани, тбилиси, леван давиташвили, международная федерация лыжного спорта