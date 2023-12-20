https://sputnik-georgia.ru/20231220/dela-ob-osobo-tyazhkikh-ubiystvakh-v-gruzii-zakryvatsya-ne-budut-285098630.html

Дела об особо тяжких убийствах в Грузии закрываться не будут

Дела об особо тяжких убийствах в Грузии закрываться не будут

Ранее срок давности не имели, среди прочего, преступления связанные с нечеловеческим обращением, пытками и торговлей людьми 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T18:58+0400

2023-12-20T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Уголовные дела в Грузии, предусматривающие бессрочное заключение за причинение смерти, перестали иметь срок давности, а это означает, что понести наказание за них можно будет по истечении любого времени. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вступили в силу. Срок давности в Грузии – шесть лет за менее тяжкие преступления, 10 лет – за тяжкие, 15 лет – за служебные, 20 лет – за особо тяжкие служебные преступления и 30 лет – за особо тяжкие преступления. До сегодняшнего дня срока давности не имели преступления, связанные с нечеловеческим обращением, пытками и торговлей людьми, привлечение к проституции и съемкам порно несовершеннолетних. Теперь также под отсутствие срока давности попадут особо тяжкие убийства, теракты и терроризм, преступления против государства и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, повлекшие смерть человека, убийства полицейских или охранников при исполнении и другие подобные преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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