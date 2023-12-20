https://sputnik-georgia.ru/20231220/dvizhenie-na-prospekte-rustaveli-v-tbilisi-budet-ogranicheno--285097324.html

Движение на проспекте Руставели в Тбилиси будет ограничено

Движение на проспекте Руставели в Тбилиси будет ограничено

В центре Тбилиси вводятся временные ограничения для автомобилистов 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T18:18+0400

2023-12-20T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время 21 декабря в связи с плановыми работами, сообщает мэрия Тбилиси. В частности, движение будет запрещено с 00:00 до 06:00 от площади Первой республики до площади Свободы. Автомобилисты смогут воспользоваться объездными путями – улицами Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение транспорта от проспекта Меликишвили до остальных улиц района Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем – по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Вместе с тем движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. В указанный период автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота на проспект Руставели (возле Оливкового дерева) проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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