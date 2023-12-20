https://sputnik-georgia.ru/20231220/dvizhenie-na-prospekte-rustaveli-v-tbilisi-budet-ogranicheno--285097324.html
Движение на проспекте Руставели в Тбилиси будет ограничено
Движение на проспекте Руставели в Тбилиси будет ограничено
В центре Тбилиси вводятся временные ограничения для автомобилистов 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T18:18+0400
2023-12-20T18:18+0400
2023-12-20T18:18+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24367/64/243676442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4be68c00d64b17320b1bd874441010e6.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время 21 декабря в связи с плановыми работами, сообщает мэрия Тбилиси. В частности, движение будет запрещено с 00:00 до 06:00 от площади Первой республики до площади Свободы. Автомобилисты смогут воспользоваться объездными путями – улицами Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение транспорта от проспекта Меликишвили до остальных улиц района Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем – по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Вместе с тем движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. В указанный период автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота на проспект Руставели (возле Оливкового дерева) проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24367/64/243676442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cdf94fecbc127488cd953374136a7dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Движение на проспекте Руставели в Тбилиси будет ограничено
В центре Тбилиси вводятся временные ограничения для автомобилистов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет ограничено в ночное время 21 декабря в связи с плановыми работами, сообщает мэрия Тбилиси.
В частности, движение будет запрещено с 00:00 до 06:00 от площади Первой республики до площади Свободы. Автомобилисты смогут воспользоваться объездными путями – улицами Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
Движение транспорта от проспекта Меликишвили до остальных улиц района Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем – по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
Вместе с тем движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.
В указанный период автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота на проспект Руставели (возле Оливкового дерева) проедут через улицу Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры.