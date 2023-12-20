https://sputnik-georgia.ru/20231220/dvoe-gruzin-boryutsya-za-zvanie-luchshego-dzyudoista-planety--2023-goda-285090894.html

Двое грузин борются за звание лучшего дзюдоиста планеты 2023 года

Двое грузин борются за звание лучшего дзюдоиста планеты 2023 года

В номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T12:32+0400

2023-12-20T12:32+0400

2023-12-20T13:54+0400

спорт

грузия

новости

будапешт

лука майсурадзе

тбилиси

европа

лаша бекаури

тато григалашвили

федерация дзюдо грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276146560_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e6aa277b61e9519a592723d9f60998d0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Международная федерация дзюдо проводит опрос для определения лучшего дзюдоиста планеты 2023 года – среди пяти номинантов двое грузинских спортсменов. В номинации "Лучший дзюдоист года" представлены: двукратный чемпион мира и Европы Тато Григалашвили (до 81 кг) и чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг). Победители будут объявлены в 2024 году на первом турнире года из серии Большого шлема в Париже в восьми номинациях. Кроме того, в номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии – грузинский финал на чемпионате мира в Дохе и турнире "Мастерс" в Будапеште, где Лука Майсурадзе встретился с Олимпийским чемпионом Токио 2020 Лашей Бекаури. Если при первой встрече на татами Майсурадзе обыграл Бекаури и стал чемпионом мира, то в Будапеште сильнее оказался уже Бекаури. Проголосовать за своих фаворитов можно на сайте Международной федерации дзюдо https://awards.ijf.org/ до 31 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

будапешт

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, будапешт, лука майсурадзе, тбилиси, европа, лаша бекаури, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии