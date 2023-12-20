https://sputnik-georgia.ru/20231220/dvoe-gruzin-boryutsya-za-zvanie-luchshego-dzyudoista-planety--2023-goda-285090894.html
Двое грузин борются за звание лучшего дзюдоиста планеты 2023 года
Двое грузин борются за звание лучшего дзюдоиста планеты 2023 года
В номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T12:32+0400
2023-12-20T12:32+0400
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тато григалашвили
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Международная федерация дзюдо проводит опрос для определения лучшего дзюдоиста планеты 2023 года – среди пяти номинантов двое грузинских спортсменов. В номинации "Лучший дзюдоист года" представлены: двукратный чемпион мира и Европы Тато Григалашвили (до 81 кг) и чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг). Победители будут объявлены в 2024 году на первом турнире года из серии Большого шлема в Париже в восьми номинациях. Кроме того, в номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии – грузинский финал на чемпионате мира в Дохе и турнире "Мастерс" в Будапеште, где Лука Майсурадзе встретился с Олимпийским чемпионом Токио 2020 Лашей Бекаури. Если при первой встрече на татами Майсурадзе обыграл Бекаури и стал чемпионом мира, то в Будапеште сильнее оказался уже Бекаури. Проголосовать за своих фаворитов можно на сайте Международной федерации дзюдо https://awards.ijf.org/ до 31 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, будапешт, лука майсурадзе, тбилиси, европа, лаша бекаури, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, будапешт, лука майсурадзе, тбилиси, европа, лаша бекаури, тато григалашвили, федерация дзюдо грузии
Двое грузин борются за звание лучшего дзюдоиста планеты 2023 года
12:32 20.12.2023 (обновлено: 13:54 20.12.2023)
В номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Международная федерация дзюдо проводит опрос для определения лучшего дзюдоиста планеты 2023 года – среди пяти номинантов
двое грузинских спортсменов.
В номинации "Лучший дзюдоист года" представлены: двукратный чемпион мира и Европы Тато Григалашвили (до 81 кг) и чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг). Победители будут объявлены в 2024 году на первом турнире года из серии Большого шлема в Париже в восьми номинациях.
Кроме того, в номинации лучших тренерских достижений 2023 года представлены достижения тренеров сборной Грузии – грузинский финал на чемпионате мира в Дохе и турнире "Мастерс" в Будапеште, где Лука Майсурадзе встретился с Олимпийским чемпионом Токио 2020 Лашей Бекаури.
Если при первой встрече на татами Майсурадзе обыграл Бекаури и стал чемпионом мира, то в Будапеште сильнее оказался уже Бекаури.
Проголосовать за своих фаворитов можно на сайте Международной федерации дзюдо https://awards.ijf.org/ до 31 января 2024 года.