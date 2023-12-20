https://sputnik-georgia.ru/20231220/gruzinskie-dzyudoisty-edut-na-mezhdunarodnyy-turnir-v-kazakhstane-285092076.html

Грузинские дзюдоисты едут на международный турнир в Казахстане

Грузинские дзюдоисты едут на международный турнир в Казахстане

Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T14:04+0400

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шалва гурешидзе

федерация дзюдо грузии

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов Лука Майсурадзе (90 кг), Тато Григалашвили ( 81 кг) и Шалва Гурешидзе (+100 кг) примут участие в дебютном Международном командном турнире по дзюдо среди мужчин Jenys Cup, который стартует 21 декабря в Казахстане, сообщают организаторы. Командный турнир состоится в весовых категориях до 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и + 90 кг. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 17 клубов из Казахстана, Грузии, России, Турции, Испании, Франции, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии. По правилам турнира команды будут встречаться друг с другом в каждой весовой категории по круговой системе. Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов. В ходе международного турнира определят также лучшего дзюдоиста, лучшего командного спортсмена, самого ценного участника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, казахстан, лука майсурадзе, тато григалашвили, шалва гурешидзе, федерация дзюдо грузии