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Грузинские дзюдоисты едут на международный турнир в Казахстане
Грузинские дзюдоисты едут на международный турнир в Казахстане
Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T14:04+0400
2023-12-20T14:04+0400
2023-12-20T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов Лука Майсурадзе (90 кг), Тато Григалашвили ( 81 кг) и Шалва Гурешидзе (+100 кг) примут участие в дебютном Международном командном турнире по дзюдо среди мужчин Jenys Cup, который стартует 21 декабря в Казахстане, сообщают организаторы. Командный турнир состоится в весовых категориях до 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и + 90 кг. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 17 клубов из Казахстана, Грузии, России, Турции, Испании, Франции, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии. По правилам турнира команды будут встречаться друг с другом в каждой весовой категории по круговой системе. Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов. В ходе международного турнира определят также лучшего дзюдоиста, лучшего командного спортсмена, самого ценного участника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, казахстан, лука майсурадзе, тато григалашвили, шалва гурешидзе, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, казахстан, лука майсурадзе, тато григалашвили, шалва гурешидзе, федерация дзюдо грузии
Грузинские дзюдоисты едут на международный турнир в Казахстане
14:04 20.12.2023 (обновлено: 14:23 20.12.2023)
Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов Лука Майсурадзе (90 кг), Тато Григалашвили ( 81 кг) и Шалва Гурешидзе (+100 кг) примут участие в дебютном Международном командном турнире по дзюдо среди мужчин Jenys Cup, который стартует 21 декабря в Казахстане, сообщают организаторы.
Командный турнир состоится в весовых категориях до 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и + 90 кг. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 17 клубов из Казахстана, Грузии, России, Турции, Испании, Франции, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии.
По правилам турнира команды будут встречаться друг с другом в каждой весовой категории по круговой системе.
Общий призовой фонд турнира Jenys Cup в Казахстане составляет 100 тысяч долларов.
В ходе международного турнира определят также лучшего дзюдоиста, лучшего командного спортсмена, самого ценного участника.