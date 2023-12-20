https://sputnik-georgia.ru/20231220/kak-borotsya-s-covid-i-grippom---otvet-ofisa-voz-285107183.html

Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ

Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ

Местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения, заявила официальный представитель ВОЗ 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Кроме того, одна из мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски, сказала Вуйнович, отметив, что их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях. Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше, подчеркнула представитель организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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