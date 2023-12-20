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Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ
Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ
Местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения, заявила официальный представитель ВОЗ 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T22:40+0400
2023-12-20T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Кроме того, одна из мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски, сказала Вуйнович, отметив, что их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях. Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше, подчеркнула представитель организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, общество, новости, коронавирус covid-19
в мире, общество, новости, коронавирус covid-19
Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ
22:40 20.12.2023 (обновлено: 23:21 20.12.2023)
Местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения, заявила официальный представитель ВОЗ
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом, заявила РИА Новости
официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"В первую очередь я хочу отметить, что местные и национальные органы здравоохранения являются наиболее надежным источником рекомендаций для населения по индивидуальным мерам профилактики в любой стране. Если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, то в отношении как COVID-19, так и гриппа, вакцинация спасает жизни. Вакцины остаются лучшим способом борьбы с этими заболеваниями, предотвращая тяжелое течение заболевания и смерть", – сказала она.
Кроме того, одна из мер профилактики и контроля по ограничению распространения COVID-19 являются маски, сказала Вуйнович, отметив, что их следует носить в людных, закрытых или плохо вентилируемых помещениях.
Рекомендуется носить маску помимо уже упомянутых помещений, в ситуациях, если у вас есть или вы думаете, что можете заразиться COVID-19, когда находитесь в одном помещении с другими людьми; если вы делите пространство с кем-то, у кого есть симптомы COVID-19 или у кого есть положительный результат на COVID-19; если вы находитесь в общественном пространстве и у вас есть сопутствующие заболевания (например, диабет, заболевания сердца или легких, рак и так далее) или если вам 60 лет и больше, подчеркнула представитель организации.