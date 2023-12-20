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Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Батуми
Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Батуми
Авария произошла на выделенной для автобусов линии 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T21:39+0400
2023-12-20T21:39+0400
2023-12-20T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в центре черноморского города Батуми (АР Аджария), в следствии чего пострадал один из водителей, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, карета скорой помощи ехала по выделенной линии для автобусов, когда в нее врезался другой автомобиль. Пострадавшего водителя доставили в клинику. По факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Батуми
21:39 20.12.2023 (обновлено: 22:45 20.12.2023)
Авария произошла на выделенной для автобусов линии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в центре черноморского города Батуми (АР Аджария), в следствии чего пострадал один из водителей, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, карета скорой помощи ехала по выделенной линии для автобусов, когда в нее врезался другой автомобиль. Пострадавшего водителя доставили в клинику.
По факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты.