https://sputnik-georgia.ru/20231220/legkovushka-stolknulas-s-mashinoy-skoroy-pomoschi-v-batumi---285106856.html

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Батуми

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Батуми

Авария произошла на выделенной для автобусов линии 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в центре черноморского города Батуми (АР Аджария), в следствии чего пострадал один из водителей, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, карета скорой помощи ехала по выделенной линии для автобусов, когда в нее врезался другой автомобиль. Пострадавшего водителя доставили в клинику. По факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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