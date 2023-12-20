https://sputnik-georgia.ru/20231220/mnogodetnaya-gruzinka-ubila-muzha-vo-frantsii--smi-285087151.html
Многодетная грузинка убила мужа во Франции – СМИ
Многодетная грузинка убила мужа во Франции – СМИ
По предварительным данным, женщина была жертвой семейного насилия 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T11:01+0400
2023-12-20T11:01+0400
2023-12-20T12:59+0400
происшествия
новости
грузия
франция
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/55/238725562_0:2:4577:2576_1920x0_80_0_0_300fda64a8a5508b3a7c83fdef459bba.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Молодая грузинка, которая является многодетной матерью, задержана во Франции по обвинению в убийстве мужа во французском городе Тулон.По информации местных СМИ, в убийстве 31-летнего мужчины обвиняется его 28-летняя супруга.По словам очевидцев, малолетние дети постучались в соседнюю дверь и сказали, что их родители сильно ругаются. После этого соседка зашла в квартиру и увидела мужчину, лежащего на полу. Полиция установила, что мужчина был задушен. В СМИ также распространилась информация о том, что женщина была жертвой семейного насилия в августе 2022 года, однако процедура по данному делу была упразднена после того, как она не признала случай насилия над ней. У пары пятеро детей, и все они переведены соцработниками в убежище. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/55/238725562_570:0:4005:2576_1920x0_80_0_0_a5701431cad8a4a92abfbd776f2e246f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, франция, убийство
происшествия, новости, грузия, франция, убийство
Многодетная грузинка убила мужа во Франции – СМИ
11:01 20.12.2023 (обновлено: 12:59 20.12.2023)
По предварительным данным, женщина была жертвой семейного насилия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Молодая грузинка, которая является многодетной матерью, задержана во Франции по обвинению в убийстве мужа во французском городе Тулон.
По информации местных СМИ, в убийстве 31-летнего мужчины обвиняется его 28-летняя супруга.
По словам очевидцев, малолетние дети постучались в соседнюю дверь и сказали, что их родители сильно ругаются. После этого соседка зашла в квартиру и увидела мужчину, лежащего на полу. Полиция установила, что мужчина был задушен.
В СМИ также распространилась информация о том, что женщина была жертвой семейного насилия в августе 2022 года, однако процедура по данному делу была упразднена после того, как она не признала случай насилия над ней.
У пары пятеро детей, и все они переведены соцработниками в убежище.