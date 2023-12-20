https://sputnik-georgia.ru/20231220/mnogodetnaya-gruzinka-ubila-muzha-vo-frantsii--smi-285087151.html

Многодетная грузинка убила мужа во Франции – СМИ

Многодетная грузинка убила мужа во Франции – СМИ

По предварительным данным, женщина была жертвой семейного насилия 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T11:01+0400

2023-12-20T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Молодая грузинка, которая является многодетной матерью, задержана во Франции по обвинению в убийстве мужа во французском городе Тулон.По информации местных СМИ, в убийстве 31-летнего мужчины обвиняется его 28-летняя супруга.По словам очевидцев, малолетние дети постучались в соседнюю дверь и сказали, что их родители сильно ругаются. После этого соседка зашла в квартиру и увидела мужчину, лежащего на полу. Полиция установила, что мужчина был задушен. В СМИ также распространилась информация о том, что женщина была жертвой семейного насилия в августе 2022 года, однако процедура по данному делу была упразднена после того, как она не признала случай насилия над ней. У пары пятеро детей, и все они переведены соцработниками в убежище. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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