https://sputnik-georgia.ru/20231220/natsbank-gruzii-snizil-stavku-refinansirovaniya-285092954.html

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии, учитывая инфляционные риски, продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T15:00+0400

2023-12-20T15:00+0400

2023-12-20T15:46+0400

экономика

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251142543_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bf0c9e196d59a6e38202f59ddcc4296.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 % до 9,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Национальный банк Грузии следит и оценивает динамику экономики и готов принять соответствующие меры в случае появления признаков инфляционного давления. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 31 января 2024 годаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия