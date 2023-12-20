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Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Нацбанк Грузии, учитывая инфляционные риски, продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T15:00+0400
2023-12-20T15:00+0400
2023-12-20T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 % до 9,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Национальный банк Грузии следит и оценивает динамику экономики и готов принять соответствующие меры в случае появления признаков инфляционного давления. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 31 января 2024 годаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>.
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экономика, новости, грузия
экономика, новости, грузия
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
15:00 20.12.2023 (обновлено: 15:46 20.12.2023)
Нацбанк Грузии, учитывая инфляционные риски, продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 % до 9,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
"С учетом инфляционных рисков ставка монетарной политики, несмотря на снижение, по-прежнему остается на высоком уровне, и Национальный банк продолжит ее нормализацию лишь медленными темпами и в соответствии с обновленными прогнозами инфляции", – говорится в сообщении регулятора.
По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.
"Наряду с позитивными тенденциями, стоит отметить инфляционные риски. В частности, тенденции экономического роста содержат риски давления на цены со стороны спроса", – говорится в сообщении.
Национальный банк Грузии следит и оценивает динамику экономики и готов принять соответствующие меры в случае появления признаков инфляционного давления.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 31 января 2024 года