https://sputnik-georgia.ru/20231220/podpisi-ne-pomogut-tsik-gruzii-rasskazal-kak-budut-sformirovany-uchastki-za-granitsey-285077106.html

Подписи не помогут: ЦИК Грузии рассказал, как будут сформированы участки за границей

Подписи не помогут: ЦИК Грузии рассказал, как будут сформированы участки за границей

Сбор подписей для открытия избирательного участка за границей не принесет юридического результата, так как избирательное законодательство не предусматривает... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T00:14+0400

2023-12-20T00:14+0400

2023-12-20T00:34+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Избирательные участки за границей формируются, исходя из данных предоставленных МИД Грузии и сбор подписей для создания участка не будет иметь силы, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. Вопрос открытия избирательных участков за границей является одним из самых актуальных в преддверии предстоящих осенью 2024 года парламентских выборов. На этот раз граждане, живущие за границей смогут повлиять на исход выборов, так как выборы будут проводиться полностью по пропорциональной системе. При этом ЦИК подчеркивает, что для того, чтобы принять участие в выборах гражданам Грузии надо встать на консульский учет, так как МИД предоставляет данные об избирателях на основании числа находящихся на консульском учете граждан. При этом ЦИК напоминает, что встать на консульский учет граждане могут не позднее чем за 19 дней до выборов. При этом ЦИК подчеркивает, что встать на консульский учет можно бесплатно. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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