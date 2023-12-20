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Сохранит ли Грузия нейтралитет в отношениях с Россией в будущем – мнение эксперта
Сохранит ли Грузия нейтралитет в отношениях с Россией в будущем – мнение эксперта
Грузия на протяжении последнего времени сохраняет прагматизм и действует рационально в отношениях с Россией, что станет намного сложнее на фоне получения... 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T10:51+0400
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Об этом заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Станет гораздо труднее. Прагматизм лучше, чем война, но прагматизм – это еще не дружба. Все хвалят, и российское руководство хвалит нынешнее правительство Грузии за прагматизм, но это не значит, что мы перешли на этап дружбы", – сказал политолог.По словам эксперта, в отношении России многие совершают непрагматичные поступки и расплачиваются за это, в том числе европейские страны и Украина, которая еще долго не сможет восстановиться.По мнению Хидербегишвили, власти Грузии должны восстановить дипломатические отношения с Россией."Я думаю, у нынешней власти в Грузии хватит гибкости сохранить баланс в отношениях с Россией и восстановить дипломатические отношения", – сказал политолог.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, россия, украина, арно хидирбегишвили, зураб абашидзе, григорий карасин, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, россия, украина, арно хидирбегишвили, зураб абашидзе, григорий карасин, пресс-центр, видео
Сохранит ли Грузия нейтралитет в отношениях с Россией в будущем – мнение эксперта
10:51 20.12.2023 (обновлено: 10:56 20.12.2023)
Грузия на протяжении последнего времени сохраняет прагматизм и действует рационально в отношениях с Россией, что станет намного сложнее на фоне получения статуса страны-кандидата в члены ЕС
Об этом заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Станет гораздо труднее. Прагматизм лучше, чем война, но прагматизм – это еще не дружба. Все хвалят, и российское руководство хвалит нынешнее правительство Грузии за прагматизм, но это не значит, что мы перешли на этап дружбы", – сказал политолог.
По словам эксперта, в отношении России многие совершают непрагматичные поступки и расплачиваются за это, в том числе европейские страны и Украина, которая еще долго не сможет восстановиться.
По мнению Хидербегишвили, власти Грузии должны восстановить дипломатические отношения с Россией.
"Я думаю, у нынешней власти в Грузии хватит гибкости сохранить баланс в отношениях с Россией и восстановить дипломатические отношения", – сказал политолог.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.