https://sputnik-georgia.ru/20231220/srochno---narodnye-primety-na-anfisin-den-chto-nelzya-delat-21-dekabrya-285093658.html

Народные приметы на Анфисин день: что нельзя делать 21 декабря?

Народные приметы на Анфисин день: что нельзя делать 21 декабря?

Православная церковь 21 декабря поминает мученицу Анфису Римскую, пострадавшую за веру в V веке 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T15:55+0400

2023-12-20T15:55+0400

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В народном календаре 21 декабря называют Анфисин день, или Анфиса Рукодельница, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Анфисин день и о народных приметах 21 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Анфисин день принимать ответственные решения, рисковать и делать поспешные шаги – можно потерять память. Грустить и лить слезы 21 декабря нельзя – по приметам можно лишиться достатка. Ходить в Анфисин день в грязной и рванной одежде нельзя – это плохая примета, привлекающая неудачи. По народным приметам нельзя 21 декабря громко говорить, смеяться и петь – можно привлечь проблемы. В Анфисин день продолжается Рождественский пост, поэтому венчаться, есть пищу животного происхождения и напиваться нельзя. Народные приметы Зима будет мягкой, но снежной, если в Анфисин день морозно, но безветренно, а если 21 декабря идет снег – это верная примета, что лето ожидается дождливое. По народным приметам ожидается вьюга, если в Анфисин день по небу плывут большие облака, а если маленькие – значит предстоят сильные морозы, но без осадков. Потеплеет, если облака 21 декабря вытянулись в полосы, а если синицы прячутся под крышей – это примета, предсказывающая метель. Через девять дней сильно похолодает, если в Анфисин день пауки плетут паутину, а если выпавший снег погнул ветки деревьев – это явная примета, что урожай в следующем году ожидается богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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