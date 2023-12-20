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Страшное ДТП на западе Грузии: двойная авария и две смерти
Страшное ДТП на западе Грузии: двойная авария и две смерти
Автомобили, столкнувшиеся друг с другом, занесло на пешеходов 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Два человека погибли в городе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе Грузии в результате двойного ДТП, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, сначала на дороге столкнулись два легковых автомобиля, которые от столкновения занесло на пешеходов. Два пешехода погибли на месте. Теперь экспертам предстоит установить виновного в гибели людей и причину аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси

Страшное ДТП на западе Грузии: двойная авария и две смерти

19:47 20.12.2023 (обновлено: 19:49 20.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerСотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия
Сотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Автомобили, столкнувшиеся друг с другом, занесло на пешеходов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Два человека погибли в городе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе Грузии в результате двойного ДТП, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, сначала на дороге столкнулись два легковых автомобиля, которые от столкновения занесло на пешеходов.
Два пешехода погибли на месте. Теперь экспертам предстоит установить виновного в гибели людей и причину аварии.
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