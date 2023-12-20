https://sputnik-georgia.ru/20231220/virtus-shengeliya-obygral-olimpiakos-v-basketbolnoy-evrolige-285086847.html

"Виртус" Шенгелия обыграл "Олимпиакос" в баскетбольной Евролиге

"Виртус" Шенгелия обыграл "Олимпиакос" в баскетбольной Евролиге

Статистика Торнике Шенгелия за игру: 30 минут, шесть очков, девять подборов, три передачи 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Баскетбольный клуб "Виртус" из Болоньи, честь которого защищает капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, на последних секундах обыграл греческий "Олимпиакос" в 11-м матче Евролиги со счётом 69:67. Греки были впереди всю игру, в отдельных эпизодах опережали соперника на 13 очков. В четвертом периоде "Виртус" выровнял игру – на последней минуте счет стал равным (67:67). Судьбу встречи решила хорошая игра Дэниэла Хэкетта, который ударом со средней дистанции вывел "Виртус" вперед (69:67). Статистика Торнике Шенгелия за игру: 30 минут, шесть очков, девять подборов, три передачи. "Виртус" одержал 11 побед в Евролиге после 15 туров и находится на втором месте в группе после "Реала" (14 побед). Следующий матч Евролиги команда Торнике Шенгелия проведет 21 декабря против "Валенсии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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