https://sputnik-georgia.ru/20231220/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-285078863.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T09:01+0400

2023-12-20T09:01+0400

2023-12-20T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 14 миллиардов долларов, что на 16,1% больше данных за 11 месяцев 2022 года.Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 8,4 миллиарда долларов, что на 19,7% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-ноябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 154,6%, спиртных напитков – 42%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 35,4%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,4%, медных руд и концентратов – на 49,4%, а также азотных удобрений – на 40,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, грузовых авто – 67,3%, тракторов – на 63,2%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 68,2%, нефти и нефтепродуктов – на 14,7%, а также вычислительных машин и их блоков– на 7,7%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2023 года составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"