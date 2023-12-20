Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
09:01 20.12.2023 (обновлено: 09:13 20.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
© photo: Sputnik / Stringer
Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 14 миллиардов долларов, что на 16,1% больше данных за 11 месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 584,3
11,1
Импорт
14 028,5
16,1
Всего
19 612,8
14,7
Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 8,4 миллиарда долларов, что на 19,7% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 946,9
154,6
Медные руды и концентраты
472,2
-49,4
Вино
240,3
3,3
Спиртные напитки
176,9
42,0
Ферросплавы
148,4
-67,4
В январе-ноябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 154,6%, спиртных напитков – 42%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 35,4%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,4%, медных руд и концентратов – на 49,4%, а также азотных удобрений – на 40,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-ноябрь 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 880,9
94,2
Нефтепродукты
1 053,0
-14,7
Лекарства
489,6
35,7
Газ
388,2
4,5
Телефонные аппараты
330,8
26,0
За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, грузовых авто – 67,3%, тракторов – на 63,2%.
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 68,2%, нефти и нефтепродуктов – на 14,7%, а также вычислительных машин и их блоков– на 7,7%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2023 года составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2023 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 714,8
6,2
Россия
2 193,9
-0,2
США
1 846,2
60,6
Китай
1 520,1
-9,5
Азербайджан
1 371,4
17,6
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.