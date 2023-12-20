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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T09:01+0400
2023-12-20T09:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 14 миллиардов долларов, что на 16,1% больше данных за 11 месяцев 2022 года.Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 8,4 миллиарда долларов, что на 19,7% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-ноябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 154,6%, спиртных напитков – 42%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 35,4%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,4%, медных руд и концентратов – на 49,4%, а также азотных удобрений – на 40,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, грузовых авто – 67,3%, тракторов – на 63,2%. С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 68,2%, нефти и нефтепродуктов – на 14,7%, а также вычислительных машин и их блоков– на 7,7%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2023 года составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 20.12.2023 (обновлено: 09:13 20.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 14 миллиардов долларов, что на 16,1% больше данных за 11 месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

5 584,3

11,1

Импорт

14 028,5

16,1

Всего

19 612,8

14,7

Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов, что на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 8,4 миллиарда долларов, что на 19,7% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 946,9

154,6

Медные руды и концентраты

472,2

-49,4

Вино

240,3

3,3

Спиртные напитки

176,9

42,0

Ферросплавы

148,4

-67,4

В январе-ноябре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 154,6%, спиртных напитков – 42%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 35,4%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов –на 67,4%, медных руд и концентратов – на 49,4%, а также азотных удобрений – на 40,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-ноябрь 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 880,9

94,2

Нефтепродукты

1 053,0

-14,7

Лекарства

489,6

35,7

Газ

388,2

4,5

Телефонные аппараты

330,8

26,0

За отчетный период вдвое вырос импорт легковых авто, грузовых авто – 67,3%, тракторов – на 63,2%.
С начала года сократился импорт медных руд и концентратов – на 68,2%, нефти и нефтепродуктов – на 14,7%, а также вычислительных машин и их блоков– на 7,7%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2023 года составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2023 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 714,8

6,2

Россия

2 193,9

-0,2

США

1 846,2

60,6

Китай

1 520,1

-9,5

Азербайджан

1 371,4

17,6

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
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