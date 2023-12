https://sputnik-georgia.ru/20231221/angelskiy-golos-syn-ivanishvili-opublikoval-rozhdestvenskuyu-pesnyu-285117022.html

"Ангельский голос": сын Иванишвили опубликовал рождественскую песню

Клип снят не на фоне зимних пейзажей, как принято, а на пляже в Бразилии

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Популярный в Грузии музыкант, сын экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили – Бера – выпустил новую песню Christmas on the Beach. Бера Иванишвили порадовал слушателей новой песней и клипом после трехлетнего перерыва. Рождественский клип Беры снят в непривычном для праздника месте – если обычно все привыкли видеть клипы в заснеженных локациях, то тут для съемки выбрана солнечная Бразилия и ее песчаные пляжи. Отсюда и название – Christmas on the Beach. Песня очень расслабляющая и легкая, а благодаря клипу тем, кто соскучился по жарким дням, можно проникнуться настоящей летней атмосферой. Пользователи оказались довольны, оставляя такие комментарии, как: "Мне нравится, как ты поешь, у тебя ангельский голос...", "Я добавил в плей-лист!", "Отличная песня, очень хороший голос, моя любимая рождественская песня". Видео было опубликовано день назад, но уже набрало порядка 600 тысяч просмотров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

