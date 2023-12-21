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"Ангельский голос": сын Иванишвили опубликовал рождественскую песню
"Ангельский голос": сын Иванишвили опубликовал рождественскую песню
Клип снят не на фоне зимних пейзажей, как принято, а на пляже в Бразилии 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T13:43+0400
2023-12-21T13:43+0400
2023-12-21T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Популярный в Грузии музыкант, сын экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили – Бера – выпустил новую песню Christmas on the Beach. Бера Иванишвили порадовал слушателей новой песней и клипом после трехлетнего перерыва. Рождественский клип Беры снят в непривычном для праздника месте – если обычно все привыкли видеть клипы в заснеженных локациях, то тут для съемки выбрана солнечная Бразилия и ее песчаные пляжи. Отсюда и название – Christmas on the Beach. Песня очень расслабляющая и легкая, а благодаря клипу тем, кто соскучился по жарким дням, можно проникнуться настоящей летней атмосферой. Пользователи оказались довольны, оставляя такие комментарии, как: "Мне нравится, как ты поешь, у тебя ангельский голос...", "Я добавил в плей-лист!", "Отличная песня, очень хороший голос, моя любимая рождественская песня". Видео было опубликовано день назад, но уже набрало порядка 600 тысяч просмотров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, бера иванишвили, бразилия
"Ангельский голос": сын Иванишвили опубликовал рождественскую песню
13:43 21.12.2023 (обновлено: 13:47 21.12.2023)
Клип снят не на фоне зимних пейзажей, как принято, а на пляже в Бразилии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Популярный в Грузии музыкант, сын экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили – Бера – выпустил новую песню Christmas on the Beach.
Бера Иванишвили порадовал слушателей новой песней и клипом после трехлетнего перерыва.
Рождественский клип Беры снят в непривычном для праздника месте – если обычно все привыкли видеть клипы в заснеженных локациях, то тут для съемки выбрана солнечная Бразилия и ее песчаные пляжи. Отсюда и название – Christmas on the Beach.
Песня очень расслабляющая и легкая, а благодаря клипу тем, кто соскучился по жарким дням, можно проникнуться настоящей летней атмосферой.
Пользователи оказались довольны, оставляя такие комментарии, как: "Мне нравится, как ты поешь, у тебя ангельский голос...", "Я добавил в плей-лист!", "Отличная песня, очень хороший голос, моя любимая рождественская песня".
Видео было опубликовано день назад, но уже набрало порядка 600 тысяч просмотров.