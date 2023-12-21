https://sputnik-georgia.ru/20231221/chem-zapadu-ne-ugodil-remont-prospekta-rustaveli--video--285133313.html
Чем Западу не угодил ремонт проспекта Руставели? – видео
Чем Западу не угодил ремонт проспекта Руставели? – видео
Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал масштабный ремонт главного проспекта столицы Грузии, чем заслужил критику даже со стороны некоторых депутатов... 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T19:26+0400
2023-12-21T19:26+0400
2023-12-21T19:26+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
тбилиси
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285133136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1689fffcbe7dc3909675e3b4fdfed78f.jpg
Капитальный ремонт главного проспекта Тбилиси – Руставели - обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов). Из них 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное - на ремонт проезжей части и тротуаров.О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285133136_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bb88ec872ff9030b632d2da3652093f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, видео
Чем Западу не угодил ремонт проспекта Руставели? – видео
Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал масштабный ремонт главного проспекта столицы Грузии, чем заслужил критику даже со стороны некоторых депутатов Европарламента. Подробности - в видео Sputnik Грузия.
Капитальный ремонт главного проспекта Тбилиси – Руставели - обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов). Из них 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное - на ремонт проезжей части и тротуаров.
О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим.