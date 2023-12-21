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Чем Западу не угодил ремонт проспекта Руставели? – видео

Чем Западу не угодил ремонт проспекта Руставели? – видео

Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал масштабный ремонт главного проспекта столицы Грузии, чем заслужил критику даже со стороны некоторых депутатов... 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T19:26+0400

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Капитальный ремонт главного проспекта Тбилиси – Руставели - обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов). Из них 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное - на ремонт проезжей части и тротуаров.О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 15 ноября. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим.

тбилиси

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, видео