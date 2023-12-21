https://sputnik-georgia.ru/20231221/gruziya-v-top-3-sredi-stran-importerov-neneftyanoy-produktsii-iz-azerbaydzhana--285147551.html

Грузия в топ-3 среди стран-импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Грузия в топ-3 среди стран-импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана за январь-октябрь 2023 года составил $2,7 млрд, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным показателем... 21.12.2023, Sputnik Грузия

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Согласно данным, представленным в инфографике Sputnik Азербайджан, за январь-октябрь 2023 года Азербайджан поставил в Россию ненефтяной продукции на $881,4 млн, в Турцию - на $675,9 млн, Грузию - $266,3 млн, Швейцарию - $129,8 млн и в Казахстан - $84,2 млн.В целом за 10 месяцев текущего года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию увеличился на 28,2%, в Турцию - на 16%, Грузию - на 62%, Казахстан - на 12,2%. Экспорт в Швейцарию снизился на 14,9%.Среди ненефтяной продукции наибольший объем экспорта традиционно пришелся на электроэнергию ($348,1 млн). На втором месте - томаты (помидоры), а на третьем - золото.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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