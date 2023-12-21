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Информации о пострадавших гражданах Грузии в результате стрельбы в Праге нет – МИД
Информации о пострадавших гражданах Грузии в результате стрельбы в Праге нет – МИД
В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены 21.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В посольство Грузии в Чехии не поступала информация о пострадавших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге, говорится в информации МИД Грузии. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией. В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, чехия, прага, мид грузии
новости, грузия, происшествия, чехия, прага, мид грузии
Информации о пострадавших гражданах Грузии в результате стрельбы в Праге нет – МИД
21:08 21.12.2023 (обновлено: 21:25 21.12.2023)
В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В посольство Грузии в Чехии не поступала информация о пострадавших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге, говорится в информации МИД Грузии.
"Посольство Грузии в Чехии информировано об инциденте и находится на связи с соответствующими структурами в Чехии. Информации о ранении граждан Грузии пока нет", – говорится в информации.
Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией.
В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены.