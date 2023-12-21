https://sputnik-georgia.ru/20231221/informatsii-o-postradavshikh-grazhdanakh-gruzii-v-rezultate-strelby-v-prage-net--mid-285134570.html

Информации о пострадавших гражданах Грузии в результате стрельбы в Праге нет – МИД

Информации о пострадавших гражданах Грузии в результате стрельбы в Праге нет – МИД

В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены 21.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В посольство Грузии в Чехии не поступала информация о пострадавших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге, говорится в информации МИД Грузии. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией. В результате стрельбы погибли по меньшей мере одиннадцать человек и более 20 ранены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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