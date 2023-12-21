https://sputnik-georgia.ru/20231221/ischenko-ob-amerikanskikh-bazakh-v-finlyandii-planakh-nato-i-novoy-voyne-ssha-v-krasnom-more-285112193.html
Ищенко об американских базах в Финляндии, планах НАТО и новой войне США в Красном море
Ищенко об американских базах в Финляндии, планах НАТО и новой войне США в Красном море
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T09:07+0400
2023-12-21T09:07+0400
2023-12-21T11:07+0400
мультимедиа
видео
в мире
финляндия
сша
латвия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285112003_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a9b418174c35a56cc200dae0a38c9659.jpg
Какие военные базы американцы могут построить на территории Финляндии? Почему для США пока нет смысла перевозить в Финляндию свое ядерное оружие? Готовы ли страны НАТО воевать за Латвию, Литву и Эстонию? Зачем американцы начали военную операцию в Красном море и как это отразится на украинском конфликте?На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".
финляндия
сша
латвия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285112003_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_61abc2b3e2a43b689f1347350a6300eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, сша, латвия, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, сша, латвия, нато, видео
Ищенко об американских базах в Финляндии, планах НАТО и новой войне США в Красном море
09:07 21.12.2023 (обновлено: 11:07 21.12.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Какие военные базы американцы могут построить на территории Финляндии? Почему для США пока нет смысла перевозить в Финляндию свое ядерное оружие?
Готовы ли страны НАТО воевать за Латвию, Литву и Эстонию? Зачем американцы начали военную операцию в Красном море и как это отразится на украинском конфликте?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".