https://sputnik-georgia.ru/20231221/ischenko-ob-amerikanskikh-bazakh-v-finlyandii-planakh-nato-i-novoy-voyne-ssha-v-krasnom-more-285112193.html

Ищенко об американских базах в Финляндии, планах НАТО и новой войне США в Красном море

Ищенко об американских базах в Финляндии, планах НАТО и новой войне США в Красном море

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T09:07+0400

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Какие военные базы американцы могут построить на территории Финляндии? Почему для США пока нет смысла перевозить в Финляндию свое ядерное оружие? Готовы ли страны НАТО воевать за Латвию, Литву и Эстонию? Зачем американцы начали военную операцию в Красном море и как это отразится на украинском конфликте?На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".

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мультимедиа, видео, в мире, финляндия, сша, латвия, нато, видео