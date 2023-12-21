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Как празднуют католический Сочельник 2023? Традиции и обычаи праздника

Как празднуют католический Сочельник 2023? Традиции и обычаи праздника

Западные христиане празднуют канун Рождества Христова, или католический Сочельник, 24 декабря 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T20:38+0400

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Сочельник у католиков – большой праздник, с которым связано много обычаев и традиций. Как празднуют католический Сочельник, о традициях и обычаях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи Католики канун Рождества Христова называют Сочельником, или Вигилией, что на латинском означает бдение. В католический Сочельник, по обычаю, устанавливают ясли, заполненные сеном, символизирующие рождение Христа, украшают елки, а также идут в церковь, особенно те, кто не успел исповедаться. В католический Сочельник многие верующие до появления первой звезды, символизирующей Вифлеемскую, соблюдают строгий пост. А потом вся семья собирается за праздничным столом, в центре которого находится блюдо с рождественскими облатками – освященным пресным хлебом. Перед праздничным ужином по традиции глава семьи читает отрывки из Евангелия о рождении Спасителя, и потом все присутствующие обмениваясь облатками, желают друг другу добра и мира. В католический Сочельник праздничный ужин состоит из постных блюд. Под скатерть по древней традиции кладут пучок сена в память о месте рождения Спасителя. По традиции в католический Сочельник за столом оставляют свободное место для предполагаемого гостя. Этот обычай показывает их готовность принять Сына Божьего, для которого не нашлось места в гостинице. После ужина, по обычаю, идут всей семьей в храм, где на торжественной вечерней мессе по традиции присутствуют даже те католики, которые церковь редко посещают. Во время службы читают отрывки из Ветхого Завета, связанные с Рождеством Христовым. На городских площадях и в храмах в католический Сочельник и в Рождество Христово по давней традиции исполняют сценки из Евангелия, наглядно рассказывая о рождении Спасителя. В основу традиции дарить подарки в католическое Рождество легло Евангельское повествование о трех волхвах, которые принесли новорожденному Иисусу царские дары. В католический Сочельник по древнему обычаю дети и молодежь, надев шкуры животных и маски, обходят дома с песнями и добрыми пожеланиями. А люди за добрые пожелания дарят им сладости, фрукты и так далее. Материал подготовлен на основе открытых источников

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