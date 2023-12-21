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Муж, убивший жену в автобусе на глазах у детей в Тбилиси, остается в тюрьме
Муж, убивший жену в автобусе на глазах у детей в Тбилиси, остается в тюрьме
По версии следствия, в общественном транспорте мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T18:06+0400
2023-12-21T18:06+0400
2023-12-21T18:06+0400
происшествия
грузия
новости
тбилисский городской суд
тбилисский апелляционный суд
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда осужденному за убийство жены в автобусе на глазах у несовершеннолетних детей и пассажиров Роину Мебония в 20 лет тюрьмы, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Прокуратура требовала для Мебония бессрочного заключения. Убийство произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года. По версии следствия, в общественном транспорте, двигавшемся по проспекту Гурамишвили, мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей. Женщина, 30-летняя Софо Кварацхелия, скончалась на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого недалеко от места преступления. Ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное с особой жестокостью". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 16 до 20 лет. Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе ранее заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой, и что он не помнит момент убийства. Также сообщалось, что Мебония принимал психотропные препараты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд
Муж, убивший жену в автобусе на глазах у детей в Тбилиси, остается в тюрьме
По версии следствия, в общественном транспорте мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда осужденному за убийство жены в автобусе на глазах у несовершеннолетних детей и пассажиров Роину Мебония в 20 лет тюрьмы, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Прокуратура требовала для Мебония бессрочного заключения.
Убийство произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года. По версии следствия, в общественном транспорте, двигавшемся по проспекту Гурамишвили, мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей. Женщина, 30-летняя Софо Кварацхелия, скончалась на месте.
В тот же день правоохранители задержали обвиняемого недалеко от места преступления. Ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное с особой жестокостью". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 16 до 20 лет.
Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе ранее заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой, и что он не помнит момент убийства. Также сообщалось, что Мебония принимал психотропные препараты.