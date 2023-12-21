https://sputnik-georgia.ru/20231221/muzh-ubivshiy-zhenu-v-avtobuse-na-glazakh-u-detey-v-tbilisi-ostaetsya-v-tyurme-285131776.html

Муж, убивший жену в автобусе на глазах у детей в Тбилиси, остается в тюрьме

Муж, убивший жену в автобусе на глазах у детей в Тбилиси, остается в тюрьме

По версии следствия, в общественном транспорте мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T18:06+0400

2023-12-21T18:06+0400

2023-12-21T18:06+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда осужденному за убийство жены в автобусе на глазах у несовершеннолетних детей и пассажиров Роину Мебония в 20 лет тюрьмы, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Прокуратура требовала для Мебония бессрочного заключения. Убийство произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года. По версии следствия, в общественном транспорте, двигавшемся по проспекту Гурамишвили, мужчина нанес жене 10 ножевых ранений в присутствии несовершеннолетних детей. Женщина, 30-летняя Софо Кварацхелия, скончалась на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого недалеко от места преступления. Ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное с особой жестокостью". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 16 до 20 лет. Адвокат обвиняемого Сулхан Комахидзе ранее заявил на суде, что у его подзащитного проблемы с психикой, и что он не помнит момент убийства. Также сообщалось, что Мебония принимал психотропные препараты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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