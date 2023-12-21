https://sputnik-georgia.ru/20231221/narodnye-primety-na-annin-den-chto-nelzya-delat-22-dekabrya-285115555.html

Народные приметы на Аннин день: что нельзя делать 22 декабря?

Народные приметы на Аннин день: что нельзя делать 22 декабря?

Православная церковь 22 декабря отмечает день зачатия праведною Анной Пресвятой Богоматери в Иерусалиме 21.12.2023, Sputnik Грузия

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справки

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В народном календаре 22 декабря называют Аннин день или Анна Темная, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Аннин день: о народных приметах 22 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Аннин день заниматься тяжелой работой, делать ремонт или генеральную уборку в доме – можно надорвать здоровье. Нельзя 22 декабря заниматься рукодельем, в том числе шить и штопать – это плохая примета, привлекающая неприятности. В Аннин день нельзя разводить огонь – по приметам можно спровоцировать пожар. По народным приметам нельзя 20 декабря ходить в лес, так как волки собираются в стаи и бродят в поисках пищи. Нельзя в Аннин день перешагивать через острые предметы и даже прикасаться к ножу и вилке – по приметам раны, полученные 22 декабря, плохо заживают. В Аннин день продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя венчаться, есть скоромную пищу и напиваться. Народные приметы Ожидается оттепель в канун Нового года, если в Аннин день пасмурно, а если 22 декабря стоит солнечная погода – это примета, что новый год порадует снегопадом. По народным приметам лето будет урожайным, если в Аннин день землю покрывает небольшой снежный покров, а если 22 декабря идет снег – значит, пшеница в следующем году не уродится. Сильный дождь в Аннин день предсказывает оттепель в скором времени, а если 22 декабря выпало много снега – это верная примета, что январь будет очень холодный. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки