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Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото

Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото

В центре Тбилиси на Сухом мосту разместили необычные украшения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как эта часть столицы украшена к Новому году 21.12.2023, Sputnik Грузия

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Эти фигуры воплотили в жизнь то, как выглядят всемирно известные достопримечательности в разных странах.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, новый год, фото