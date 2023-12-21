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Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото
Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото
В центре Тбилиси на Сухом мосту разместили необычные украшения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как эта часть столицы украшена к Новому году 21.12.2023, Sputnik Грузия
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Эти фигуры воплотили в жизнь то, как выглядят всемирно известные достопримечательности в разных странах.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, новый год, фото

Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото

18:40 21.12.2023 (обновлено: 18:59 21.12.2023)
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В центре Тбилиси на Сухом мосту разместили необычные украшения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как эта часть столицы украшена к Новому году
Эти фигуры воплотили в жизнь то, как выглядят всемирно известные достопримечательности в разных странах.
© photo: Sputnik / Stringer

Центр Тбилиси уже украшен к Новому году.

Центр Тбилиси уже украшен к Новому году. - Sputnik Грузия
1/23
© photo: Sputnik / Stringer

Центр Тбилиси уже украшен к Новому году.

© video: Ruptly . Stringer

На Сухом мосту в центре столицы разместили светящиеся фигуры.

На Сухом мосту в центре столицы разместили светящиеся фигуры. - Sputnik Грузия
2/23
© video: Ruptly . Stringer

На Сухом мосту в центре столицы разместили светящиеся фигуры.

© photo: Sputnik / Stringer

Эти конструкции изображают всемирно известные достопримечательности.

Эти конструкции изображают всемирно известные достопримечательности. - Sputnik Грузия
3/23
© photo: Sputnik / Stringer

Эти конструкции изображают всемирно известные достопримечательности.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут собрано больше 10 различных фигур.

Тут собрано больше 10 различных фигур. - Sputnik Грузия
4/23
© photo: Sputnik / Stringer

Тут собрано больше 10 различных фигур.

© video: Ruptly . Stringer

Те, кто идет через Сухой мост в новогодний городок на улице Атонели, непременно пройдет мимо этих фигур.

Те, кто идет через Сухой мост в новогодний городок на улице Атонели, непременно пройдет мимо этих фигур. - Sputnik Грузия
5/23
© video: Ruptly . Stringer

Те, кто идет через Сухой мост в новогодний городок на улице Атонели, непременно пройдет мимо этих фигур.

© video: Ruptly . Stringer

Людям нравится гулять среди таких необычных украшений.

Людям нравится гулять среди таких необычных украшений. - Sputnik Грузия
6/23
© video: Ruptly . Stringer

Людям нравится гулять среди таких необычных украшений.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие фотографируются на фоне этих конструкций.

Многие прохожие фотографируются на фоне этих конструкций. - Sputnik Грузия
7/23
© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие фотографируются на фоне этих конструкций.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь люди словно переносятся в путешествие по разным странам мира.

Здесь люди словно переносятся в путешествие по разным странам мира. - Sputnik Грузия
8/23
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь люди словно переносятся в путешествие по разным странам мира.

© photo: Sputnik / Stringer

Эйфелева башня сразу бросается в глаза, если, наоборот, идти от улицы Атонели к Сухому мосту.

Эйфелева башня сразу бросается в глаза, если, наоборот, идти от улицы Атонели к Сухому мосту. - Sputnik Грузия
9/23
© photo: Sputnik / Stringer

Эйфелева башня сразу бросается в глаза, если, наоборот, идти от улицы Атонели к Сухому мосту.

© photo: Sputnik / Stringer

На время новогодних праздников проезжая часть тут перекрыта.

На время новогодних праздников проезжая часть тут перекрыта. - Sputnik Грузия
10/23
© photo: Sputnik / Stringer

На время новогодних праздников проезжая часть тут перекрыта.

© photo: Sputnik / Stringer

Место машин заняли украшения.

Место машин заняли украшения. - Sputnik Грузия
11/23
© photo: Sputnik / Stringer

Место машин заняли украшения.

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от моста дежурит полиция, чтобы случайно кто-то не нарушил правила.

Недалеко от моста дежурит полиция, чтобы случайно кто-то не нарушил правила. - Sputnik Грузия
12/23
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от моста дежурит полиция, чтобы случайно кто-то не нарушил правила.

© photo: Sputnik / Stringer

При ближайшем рассмотрении видно, что эти фигуры выполнены очень качественно.

При ближайшем рассмотрении видно, что эти фигуры выполнены очень качественно. - Sputnik Грузия
13/23
© photo: Sputnik / Stringer

При ближайшем рассмотрении видно, что эти фигуры выполнены очень качественно.

© photo: Sputnik / Stringer

У людей, которые тут гуляют, праздничное настроение.

У людей, которые тут гуляют, праздничное настроение. - Sputnik Грузия
14/23
© photo: Sputnik / Stringer

У людей, которые тут гуляют, праздничное настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

Все любуются на необычные фигуры.

Все любуются на необычные фигуры. - Sputnik Грузия
15/23
© photo: Sputnik / Stringer

Все любуются на необычные фигуры.

© photo: Sputnik / Stringer

С ними на мосту стало намного уютнее и красивее.

С ними на мосту стало намного уютнее и красивее. - Sputnik Грузия
16/23
© photo: Sputnik / Stringer

С ними на мосту стало намного уютнее и красивее.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из прохожих стремятся запечатлеть эти прекрасные мгновения на память.

Многие из прохожих стремятся запечатлеть эти прекрасные мгновения на память. - Sputnik Грузия
17/23
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из прохожих стремятся запечатлеть эти прекрасные мгновения на память.

© video: Ruptly . Stringer

Весь вскоре после наступления Нового года, украшения на Сухом мосту разберут.

Весь вскоре после наступления Нового года, украшения на Сухом мосту разберут. - Sputnik Грузия
18/23
© video: Ruptly . Stringer

Весь вскоре после наступления Нового года, украшения на Сухом мосту разберут.

© photo: Sputnik / Stringer

Так что надо успеть нагуляться тут вдоволь.

Так что надо успеть нагуляться тут вдоволь. - Sputnik Грузия
19/23
© photo: Sputnik / Stringer

Так что надо успеть нагуляться тут вдоволь.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя не пройти через это место практически невозможно.

Хотя не пройти через это место практически невозможно. - Sputnik Грузия
20/23
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя не пройти через это место практически невозможно.

© photo: Sputnik / Stringer

С одной стороны – улица Атонели, а с другой – парк Дэда Эна. Там находятся новогодние городки.

С одной стороны – улица Атонели, а с другой – парк Дэда Эна. Там находятся новогодние городки. - Sputnik Грузия
21/23
© photo: Sputnik / Stringer

С одной стороны – улица Атонели, а с другой – парк Дэда Эна. Там находятся новогодние городки.

© photo: Sputnik / Stringer

Так что жителям и гостям Тбилиси в центре города скучать не приходится.

Так что жителям и гостям Тбилиси в центре города скучать не приходится. - Sputnik Грузия
22/23
© photo: Sputnik / Stringer

Так что жителям и гостям Тбилиси в центре города скучать не приходится.

© photo: Sputnik / Stringer

Всюду тут царит атмосфера веселья и праздника.

Всюду тут царит атмосфера веселья и праздника. - Sputnik Грузия
23/23
© photo: Sputnik / Stringer

Всюду тут царит атмосфера веселья и праздника.

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