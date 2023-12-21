Необычные новогодние украшения на Сухом мосту в центре Тбилиси – фото
Центр Тбилиси уже украшен к Новому году.
Центр Тбилиси уже украшен к Новому году.
На Сухом мосту в центре столицы разместили светящиеся фигуры.
Эти конструкции изображают всемирно известные достопримечательности.
Эти конструкции изображают всемирно известные достопримечательности.
Тут собрано больше 10 различных фигур.
Тут собрано больше 10 различных фигур.
Те, кто идет через Сухой мост в новогодний городок на улице Атонели, непременно пройдет мимо этих фигур.
Те, кто идет через Сухой мост в новогодний городок на улице Атонели, непременно пройдет мимо этих фигур.
Людям нравится гулять среди таких необычных украшений.
Многие прохожие фотографируются на фоне этих конструкций.
Многие прохожие фотографируются на фоне этих конструкций.
Здесь люди словно переносятся в путешествие по разным странам мира.
Здесь люди словно переносятся в путешествие по разным странам мира.
Эйфелева башня сразу бросается в глаза, если, наоборот, идти от улицы Атонели к Сухому мосту.
Эйфелева башня сразу бросается в глаза, если, наоборот, идти от улицы Атонели к Сухому мосту.
На время новогодних праздников проезжая часть тут перекрыта.
На время новогодних праздников проезжая часть тут перекрыта.
Место машин заняли украшения.
Место машин заняли украшения.
Недалеко от моста дежурит полиция, чтобы случайно кто-то не нарушил правила.
Недалеко от моста дежурит полиция, чтобы случайно кто-то не нарушил правила.
При ближайшем рассмотрении видно, что эти фигуры выполнены очень качественно.
При ближайшем рассмотрении видно, что эти фигуры выполнены очень качественно.
У людей, которые тут гуляют, праздничное настроение.
У людей, которые тут гуляют, праздничное настроение.
Все любуются на необычные фигуры.
Все любуются на необычные фигуры.
С ними на мосту стало намного уютнее и красивее.
С ними на мосту стало намного уютнее и красивее.
Многие из прохожих стремятся запечатлеть эти прекрасные мгновения на память.
Многие из прохожих стремятся запечатлеть эти прекрасные мгновения на память.
Весь вскоре после наступления Нового года, украшения на Сухом мосту разберут.
Весь вскоре после наступления Нового года, украшения на Сухом мосту разберут.
Так что надо успеть нагуляться тут вдоволь.
Так что надо успеть нагуляться тут вдоволь.
Хотя не пройти через это место практически невозможно.
Хотя не пройти через это место практически невозможно.
С одной стороны – улица Атонели, а с другой – парк Дэда Эна. Там находятся новогодние городки.
С одной стороны – улица Атонели, а с другой – парк Дэда Эна. Там находятся новогодние городки.
Так что жителям и гостям Тбилиси в центре города скучать не приходится.
Так что жителям и гостям Тбилиси в центре города скучать не приходится.
Всюду тут царит атмосфера веселья и праздника.
Всюду тут царит атмосфера веселья и праздника.