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Стрельба в пражском университете: для граждан Грузии открыта горячая линия

Стрельба в пражском университете: для граждан Грузии открыта горячая линия

По имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии, заявили в посольстве 21.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Посольство Грузии в Чехии в связи со стрельбой в здании философского факультета Карлова университета в Праге открыло горячую линию для граждан. "В связи с событиями в Карловом университете в Праге активизирована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053", – говорится в сообщении посольства. Кроме того, как сообщили в посольстве, по имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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