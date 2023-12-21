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Стрельба в пражском университете: для граждан Грузии открыта горячая линия
Стрельба в пражском университете: для граждан Грузии открыта горячая линия
По имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии, заявили в посольстве 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Посольство Грузии в Чехии в связи со стрельбой в здании философского факультета Карлова университета в Праге открыло горячую линию для граждан. "В связи с событиями в Карловом университете в Праге активизирована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053", – говорится в сообщении посольства. Кроме того, как сообщили в посольстве, по имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии. Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, прага, чехия
Стрельба в пражском университете: для граждан Грузии открыта горячая линия
22:35 21.12.2023 (обновлено: 23:00 21.12.2023)
По имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии, заявили в посольстве
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Посольство Грузии в Чехии в связи со стрельбой в здании философского факультета Карлова университета в Праге открыло горячую линию для граждан.
"В связи с событиями в Карловом университете в Праге активизирована круглосуточная горячая линия посольства Грузии: +420 777 222 053", – говорится в сообщении посольства.
Кроме того, как сообщили в посольстве, по имеющейся информации, среди погибших и раненых нет граждан Грузии.
"По имеющейся на данный момент информации, среди погибших и раненых граждан Грузии нет. Посольство остается на активной связи со всеми соответствующими службами Чехии", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером в четверг, 21 декабря. Неизвестный открыл стрельбу прямо в здании. На данный момент стрелявший был убит полицией.
Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, минимум 24 человека получили ранения.