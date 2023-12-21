https://sputnik-georgia.ru/20231221/strelba-v-shkole-v-prage---politsiya-soobschila-o-pogibshikh-i-ranenykh-285133431.html
Стрельба в школе в Праге - полиция сообщила о погибших и раненых
Стрельба в школе в Праге - полиция сообщила о погибших и раненых
Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T19:30+0400
2023-12-21T19:30+0400
2023-12-21T19:30+0400
происшествия
новости
в мире
прага
стрельба в школе
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23983/53/239835365_117:555:2771:2048_1920x0_80_0_0_99d6abe400b7c67bddd203430e0a5ded.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В результате стрельбы в школе на площади Яна Палаха в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в сети Х управление городской полиции. В полиции отметили, что cтрелок был устранен. Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
прага
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23983/53/239835365_197:544:2202:2048_1920x0_80_0_0_62c8788cbc00d4ff2513e7d614650e4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, прага, стрельба в школе, чехия
происшествия, новости, в мире, прага, стрельба в школе, чехия
Стрельба в школе в Праге - полиция сообщила о погибших и раненых
Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В результате стрельбы в школе на площади Яна Палаха в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в сети Х управление городской полиции.
"В данные момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха (в центре Праги). Сообщается о стрельбе в школе. На место происшествия следуют полиция, медики и пожарные. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что cтрелок был устранен. Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых.