https://sputnik-georgia.ru/20231221/strelba-v-shkole-v-prage---politsiya-soobschila-o-pogibshikh-i-ranenykh-285133431.html

Стрельба в школе в Праге - полиция сообщила о погибших и раненых

Стрельба в школе в Праге - полиция сообщила о погибших и раненых

Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых 21.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В результате стрельбы в школе на площади Яна Палаха в центре Праги есть погибшие и раненые, сообщило в сети Х управление городской полиции. В полиции отметили, что cтрелок был устранен. Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, в мире, прага, стрельба в школе, чехия