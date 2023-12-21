https://sputnik-georgia.ru/20231221/telasi-obespechit-besprepyatstvennoe-elektrosnabzhenie-zhiteley-tbilisi-zimoy---zamministra-285116555.html
"Теласи" обеспечит беспрепятственное электроснабжение жителей Тбилиси зимой – замминистра
"Теласи" обеспечит беспрепятственное электроснабжение жителей Тбилиси зимой – замминистра
Реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить их возросшую мощность 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T13:23+0400
2023-12-21T13:23+0400
2023-12-21T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Электрораспределительная компания "Теласи", обслуживающая абонентов в Тбилиси, привела свою инфраструктуру в полную готовность к зимнему сезону для беспрепятственного снабжения города электроэнергией, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. Микаутадзе посетил отремонтированную подстанцию "Санапиро" АО "Теласи" и заслушал информацию от руководства компании об уже проделанной и запланированной работе для беспрепятственного энергоснабжения Тбилиси. Ремонт подстанции "Санапиро" был поставлен на повестку дня после того, как количество потребителей в упомянутом энергоузле значительно возросло. Кроме того, в руководстве компании рассказали замминистру о проводимых и планируемых работах на других ключевых станциях города. Было отмечено, что реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить возросшую мощность, кроме того, ведутся работы по диверсификации источников электроснабжения, что в итоге обеспечивает беспрепятственное энергоснабжение столицы. Что касается подстанции "Сабуртало", то в связи с планомерным ростом потребления в указанном узле установленная мощность подстанции увеличилась до 50 мегаватт в 2017 и 2021 годах. В результате существующие на тот момент два силовых трансформатора мощностью 16 МВт были были заменены трансформаторами мощностью 25 МВт. Целью проведения указанных работ является повышение эффективности и надежности электроснабжения района Сабуртало, а также увеличение возможностей для дальнейшего развития электросети города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, тбилиси, теласи
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, тбилиси, теласи
"Теласи" обеспечит беспрепятственное электроснабжение жителей Тбилиси зимой – замминистра
13:23 21.12.2023 (обновлено: 13:43 21.12.2023)
Реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить их возросшую мощность
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Электрораспределительная компания "Теласи", обслуживающая абонентов в Тбилиси, привела свою инфраструктуру в полную готовность к зимнему сезону для беспрепятственного снабжения города электроэнергией, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе.
Микаутадзе посетил отремонтированную подстанцию "Санапиро" АО "Теласи" и заслушал информацию от руководства компании об уже проделанной и запланированной работе для беспрепятственного энергоснабжения Тбилиси.
"Примерно 750 тысяч абонентов снабжаются электроэнергией через инфраструктуру компании "Теласи"... Важно, чтобы к зимнему сезону и существующая инфраструктура была технически исправна, и компания была готова к любым техническим вызовам. Мы увидели, что "Теласи" готов и в этом плане", – сказал Микутадзе.
Ремонт подстанции "Санапиро" был поставлен на повестку дня после того, как количество потребителей в упомянутом энергоузле значительно возросло.
"И на этой, и на других подстанциях компания провела масштабный ремонт, который будет продолжен и в будущем. В результате население как Сабуртало, так и других районов города будет иметь более стабильное энергоснабжение", – заявил Микаутадзе.
Кроме того, в руководстве компании рассказали замминистру о проводимых и планируемых работах на других ключевых станциях города.
Было отмечено, что реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить возросшую мощность, кроме того, ведутся работы по диверсификации источников электроснабжения, что в итоге обеспечивает беспрепятственное энергоснабжение столицы.
Что касается подстанции "Сабуртало", то в связи с планомерным ростом потребления в указанном узле установленная мощность подстанции увеличилась до 50 мегаватт в 2017 и 2021 годах.
В результате существующие на тот момент два силовых трансформатора мощностью 16 МВт были были заменены трансформаторами мощностью 25 МВт.
Целью проведения указанных работ является повышение эффективности и надежности электроснабжения района Сабуртало, а также увеличение возможностей для дальнейшего развития электросети города.