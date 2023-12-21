https://sputnik-georgia.ru/20231221/telasi-obespechit-besprepyatstvennoe-elektrosnabzhenie-zhiteley-tbilisi-zimoy---zamministra-285116555.html

"Теласи" обеспечит беспрепятственное электроснабжение жителей Тбилиси зимой – замминистра

"Теласи" обеспечит беспрепятственное электроснабжение жителей Тбилиси зимой – замминистра

Реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить их возросшую мощность 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T13:23+0400

2023-12-21T13:23+0400

2023-12-21T13:43+0400

грузия

новости

экономика

ромео микаутадзе

тбилиси

теласи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24356/54/243565439_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_412c02d741dc7dee6aacfa9cc0f3311c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Электрораспределительная компания "Теласи", обслуживающая абонентов в Тбилиси, привела свою инфраструктуру в полную готовность к зимнему сезону для беспрепятственного снабжения города электроэнергией, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. Микаутадзе посетил отремонтированную подстанцию ​​"Санапиро" АО "Теласи" и заслушал информацию от руководства компании об уже проделанной и запланированной работе для беспрепятственного энергоснабжения Тбилиси. Ремонт подстанции "Санапиро" был поставлен ​​на повестку дня после того, как количество потребителей в упомянутом энергоузле значительно возросло. Кроме того, в руководстве компании рассказали замминистру о проводимых и планируемых работах на других ключевых станциях города. Было отмечено, что реконструкция подстанций позволяет "Теласи" полностью и эффективно распределить возросшую мощность, кроме того, ведутся работы по диверсификации источников электроснабжения, что в итоге обеспечивает беспрепятственное энергоснабжение столицы. Что касается подстанции "Сабуртало", то в связи с планомерным ростом потребления в указанном узле установленная мощность подстанции увеличилась до 50 мегаватт в 2017 и 2021 годах. В результате существующие на тот момент два силовых трансформатора мощностью 16 МВт были были заменены трансформаторами мощностью 25 МВт. Целью проведения указанных работ является повышение эффективности и надежности электроснабжения района Сабуртало, а также увеличение возможностей для дальнейшего развития электросети города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, тбилиси, теласи