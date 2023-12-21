https://sputnik-georgia.ru/20231221/uslugi-minzdrava-v-odnom-okne---10-filialov-tsentra-obsluzhivaniya-otkroyut-v-gruzii--285112336.html

Услуги Минздрава в "одном окне" – 10 филиалов Центра обслуживания откроют в Грузии

Услуги Минздрава в "одном окне" – 10 филиалов Центра обслуживания откроют в Грузии

Новые центры упростят доступ к услугам Минздрава Грузии 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T11:15+0400

2023-12-21T11:15+0400

2023-12-21T11:37+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039494_0:191:3069:1917_1920x0_80_0_0_d9dbd2773931798fd02b7f4fb9ca71f2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Десять новых филиалов Центра обслуживания Минздрава Грузии, работающих по принципу "одного окна", появятся в Тбилиси и регионах страны в 2024 году, заявила замглавы ведомства Тамара Баркалая. Первый Центр обслуживания министерства вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и соцзащиты, где граждане могут пользоваться услугами здравоохранения и социального обслуживания по принципу "одного окна", открылся в Тбилиси в начале декабря в 2023.Исходя из того, что Минздрав работает по многим направлениям, важно, чтобы этот широкий спектр обслуживаний был быстрым, эффективным и доступным для граждан, отметила она.Первый филиал Центра, в районе Сабуртало (ул. Мицкевича, 23), работает достаточно активно, подчеркнула Баркалая. В Центре граждане могут получить в одном месте полноценные услуги в направлении соцобслуживания, содействия трудоустройству. Здесь также можно получить сервисы национальных агентств здравоохранения. Граждане также могут получить необходимые услуги по вопросам госопеки и другим социальным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав