https://sputnik-georgia.ru/20231221/uslugi-minzdrava-v-odnom-okne---10-filialov-tsentra-obsluzhivaniya-otkroyut-v-gruzii--285112336.html
Услуги Минздрава в "одном окне" – 10 филиалов Центра обслуживания откроют в Грузии
Услуги Минздрава в "одном окне" – 10 филиалов Центра обслуживания откроют в Грузии
Новые центры упростят доступ к услугам Минздрава Грузии 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T11:15+0400
2023-12-21T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Десять новых филиалов Центра обслуживания Минздрава Грузии, работающих по принципу "одного окна", появятся в Тбилиси и регионах страны в 2024 году, заявила замглавы ведомства Тамара Баркалая. Первый Центр обслуживания министерства вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и соцзащиты, где граждане могут пользоваться услугами здравоохранения и социального обслуживания по принципу "одного окна", открылся в Тбилиси в начале декабря в 2023.Исходя из того, что Минздрав работает по многим направлениям, важно, чтобы этот широкий спектр обслуживаний был быстрым, эффективным и доступным для граждан, отметила она.Первый филиал Центра, в районе Сабуртало (ул. Мицкевича, 23), работает достаточно активно, подчеркнула Баркалая. В Центре граждане могут получить в одном месте полноценные услуги в направлении соцобслуживания, содействия трудоустройству. Здесь также можно получить сервисы национальных агентств здравоохранения. Граждане также могут получить необходимые услуги по вопросам госопеки и другим социальным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
Услуги Минздрава в "одном окне" – 10 филиалов Центра обслуживания откроют в Грузии
11:15 21.12.2023 (обновлено: 11:37 21.12.2023)
Новые центры упростят доступ к услугам Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Десять новых филиалов Центра обслуживания Минздрава Грузии, работающих по принципу "одного окна", появятся в Тбилиси и регионах страны в 2024 году, заявила замглавы ведомства Тамара Баркалая.
Первый Центр обслуживания министерства вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и соцзащиты, где граждане могут пользоваться услугами здравоохранения и социального обслуживания по принципу "одного окна", открылся в Тбилиси в начале декабря в 2023.
"Я думаю, что нашим гражданам это упростит возможность получения своевременных и эффективных сервисов и повысит удовлетворенность этими сервисами... Мы продолжим полностью охватывать Тбилиси и регионы данным сервисом. В следующем году планируется задействование порядка 10 филиалов, в том числе во всех пяти территориальных единицах Тбилиси", – заявила Баркалая.
Исходя из того, что Минздрав работает по многим направлениям, важно, чтобы этот широкий спектр обслуживаний был быстрым, эффективным и доступным для граждан, отметила она.
Первый филиал Центра, в районе Сабуртало (ул. Мицкевича, 23), работает достаточно активно, подчеркнула Баркалая.
В Центре граждане могут получить в одном месте полноценные услуги в направлении соцобслуживания, содействия трудоустройству. Здесь также можно получить сервисы национальных агентств здравоохранения.
Граждане также могут получить необходимые услуги по вопросам госопеки и другим социальным направлениям.