https://sputnik-georgia.ru/20231221/v-gruzii-ne-budet-ni-odnoy-bezdomnoy-mnogodetnoy-semi---ministr-285114950.html

В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр

В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр

В течение двух лет власти Грузии намерены обеспечить жильем все бездомные многодетные (от четырех детей) семьи 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Ни одна многодетная семья в Грузии не останется без своего дома, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, анонсируя начало нового масштабного проекта.О том, что многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, в начале ноября 2023 года заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Государство обеспечит жильем 1 тысячу социально незащищенных многодетных семей, сообщил глава Минздрава. Ранее премьер Грузии сообщил, что на реализацию проекта 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.Кроме того, планируется обеспечить жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей, которые живут в тяжелых условиях. На этот проект Минздрав выделил 9 миллионов лари (более 3 миллионов долларов). По словам министра, проект начался в 2022 году, и до конца 2025 года 13 тысяч вынужденно перемещенных семей получат жилье. Из них семь тысяч семей получат отремонтированные квартиры в новых корпусах, а остальные будут расселены в рамках проект "Дом в селе". Строительные работы идут в пяти городах Грузии. По словам министра, предположительно, первый этап выдачи квартир начнется летом 2024 года. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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