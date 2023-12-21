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В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр
В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр
В течение двух лет власти Грузии намерены обеспечить жильем все бездомные многодетные (от четырех детей) семьи 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T12:05+0400
2023-12-21T12:05+0400
2023-12-21T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Ни одна многодетная семья в Грузии не останется без своего дома, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, анонсируя начало нового масштабного проекта.О том, что многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, в начале ноября 2023 года заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Государство обеспечит жильем 1 тысячу социально незащищенных многодетных семей, сообщил глава Минздрава. Ранее премьер Грузии сообщил, что на реализацию проекта 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.Кроме того, планируется обеспечить жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей, которые живут в тяжелых условиях. На этот проект Минздрав выделил 9 миллионов лари (более 3 миллионов долларов). По словам министра, проект начался в 2022 году, и до конца 2025 года 13 тысяч вынужденно перемещенных семей получат жилье. Из них семь тысяч семей получат отремонтированные квартиры в новых корпусах, а остальные будут расселены в рамках проект "Дом в селе". Строительные работы идут в пяти городах Грузии. По словам министра, предположительно, первый этап выдачи квартир начнется летом 2024 года. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав
новости, грузия, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав
В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр
12:05 21.12.2023 (обновлено: 12:33 21.12.2023)
В течение двух лет власти Грузии намерены обеспечить жильем все бездомные многодетные (от четырех детей) семьи
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Ни одна многодетная семья в Грузии не останется без своего дома, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, анонсируя начало нового масштабного проекта.
О том, что многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, в начале ноября 2023 года заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Государство обеспечит жильем 1 тысячу социально незащищенных многодетных семей, сообщил глава Минздрава.
"В будущем году начинается масштабный проект для бездомных многодетных семей, проживающих в нищете. Это будет максимум двухлетний проект. На два года из бюджета мы выделили 50 миллионов (порядка 20 млн долларов). Думаем, что мы обеспечим жильем около тысячи семей, и в стране больше не будет многодетной семьи, у которой не будет собственного дома", – заявил Азарашвили.
Ранее премьер Грузии сообщил, что на реализацию проекта 25 миллионов будет выделено в 2024 году, а оставшиеся 25 миллионов – в 2025 году.
Кроме того, планируется обеспечить жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей, которые живут в тяжелых условиях. На этот проект Минздрав выделил 9 миллионов лари (более 3 миллионов долларов).
По словам министра, проект начался в 2022 году, и до конца 2025 года 13 тысяч вынужденно перемещенных семей получат жилье. Из них семь тысяч семей получат отремонтированные квартиры в новых корпусах, а остальные будут расселены в рамках проект "Дом в селе". Строительные работы идут в пяти городах Грузии.
По словам министра, предположительно, первый этап выдачи квартир начнется летом 2024 года.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.