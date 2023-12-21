https://sputnik-georgia.ru/20231221/zhivotnye-umirayut-ot-infarkta---direktor-zooparka-v-tbilisi-prizval-ne-zapuskat-salyuty-285132288.html

Животные умирают от инфаркта – директор зоопарка в Тбилиси призвал не запускать салюты

Животные умирают от инфаркта – директор зоопарка в Тбилиси призвал не запускать салюты

Необходимо запретить использование пиротехники вокруг зоопарка и подобных мест, считает Зураб Гуриелидзе 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T18:26+0400

2023-12-21T18:26+0400

2023-12-21T18:35+0400

грузия

общество

новости

тбилиси

зураб гуриелидзе

тбилисский зоопарк

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Неожиданный шум, сопровождающийся освещением, опасен для животных, у них может развиться инфаркт или инсульт, заявил директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе и призвал граждан не использовать пиротехнику на новогодние праздники. Речь идет как о животных зоопарка, так и о тех, которые окружают людей, отметил он.Во время салюта некоторые животные прячутся и сидят тихо, некоторые в вольерах начинают бесцельно бегать, что особенно опасно для копытных, сообщил он, отметив, что эти животные довольно больших размеров и могут снести все, что попадется под ноги. Иногда животные получают такие повреждения, что умирают. Еще одна опасность – это стресс. У животных может развиться инсульт, инфаркт, возможно, не сразу, а через несколько дней, и чаще всего любое вмешательство в дальнейшем является неэффективным. За последние пять лет в Тбилисском зоопарке было два случая гибели животных: один гну умер от инфаркта, а второго растоптали другие испуганные пиротехникой животные. Тбилисский зоопарк просит соседей не использовать пиротехнику, особенно в том направлении, где расположен зоопарк. Если жители столицы будут следовать этой просьбе, то у питомцев Тбилисского зоопарка будет меньше проблем, однако от этого легче не станет другим животным – бездомным, диким или птицам. Гуриелидзе уверен, что введение правил использования пиротехники на законодательном уровне обязательно. По его словам, должны запретить использование пиротехники вокруг зоопарка и подобных мест. Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения. Парламентские комитеты работают над разработкой правил использования пиротехники в Грузии и обсуждают возможные ограничения.На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, зураб гуриелидзе, тбилисский зоопарк