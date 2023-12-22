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https://sputnik-georgia.ru/20231222/chichilaki-gruzinskiy-simvol-novogo-goda---foto-285167568.html
Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото
Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото
В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – чичилаки. Многовековая история этого новогоднего символа началась в... 22.12.2023, Sputnik Грузия
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В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, грузинские традиции и обычаи, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, грузинские традиции и обычаи, фото

Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото

21:40 22.12.2023
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В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – чичилаки. Многовековая история этого новогоднего символа началась в регионе Гурия.
В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer

Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии.

Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. На фото - чичилаки продаются на традиционном новогоднем базаре у Дворца спорта.

В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. На фото - чичилаки продаются на традиционном новогоднем базаре у Дворца спорта. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. На фото - чичилаки продаются на традиционном новогоднем базаре у Дворца спорта.

© photo: Sputnik / Stringer

Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона.

Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона.

© photo: Sputnik / Stringer

Нарядные "елочки" продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.

Нарядные &quot;елочки&quot; продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Нарядные "елочки" продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками.

Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками.

© photo: Sputnik / Stringer

Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом.

Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое.

Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое.

© photo: Sputnik / Stringer

Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из региона Гурия и затем распространилась по всей Грузии.

Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из региона Гурия и затем распространилась по всей Грузии. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из региона Гурия и затем распространилась по всей Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые.

Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые.

© photo: Sputnik / Stringer

С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест.

С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест.

© photo: Sputnik / Stringer

Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты высотой два метра и больше. Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки.

Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты высотой два метра и больше. Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты высотой два метра и больше. Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки.

© photo: Sputnik / Stringer

На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща.

На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща.

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