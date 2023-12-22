https://sputnik-georgia.ru/20231222/chichilaki-gruzinskiy-simvol-novogo-goda---foto-285167568.html

Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото

Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото

В Грузии Новый год невозможно представить без маленькой белоснежной кудрявой елочки – чичилаки. Многовековая история этого новогоднего символа началась в... 22.12.2023, Sputnik Грузия

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В Грузии наступление Нового года и новогодние праздники у многих ассоциируются с чичилаки. Чтобы узнать о древней традиции и о том, что такое чичилаки – смотрите фотоленту Sputnik Грузия.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, грузинские традиции и обычаи, фото