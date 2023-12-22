Чичилаки: грузинский символ Нового года - фото
Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии.
Белоснежная кудрявая елочка-чичилаки – один из символов Нового года в Грузии.
В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. На фото - чичилаки продаются на традиционном новогоднем базаре у Дворца спорта.
В канун Нового года чичилаки можно купить во многих местах в Тбилиси. На фото - чичилаки продаются на традиционном новогоднем базаре у Дворца спорта.
Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона.
Чичилаки делают из прямых веток, обстругивая их с одного конца, оставляя тонкие стружки, которые держаться на другом конце. В результате получается пышная белоснежная крона.
Нарядные "елочки" продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.
Нарядные "елочки" продаются прямо на улицах, на рынках, в магазинах, на специальном новогоднем базаре у Дворца спорта и даже в супермаркетах.
Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками.
Многие жители и даже гости столицы Грузии покупают себе чичилаки на Новый год и они занимают свое традиционное место рядом с обычными новогодними елками.
Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом.
Считается, что чичилаки собирает все отрицательные и негативные эмоции перед Новым годом.
Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое.
Поэтому после новогодних праздников чичилаки по традиции сжигают, чтобы огонь унес с собой все плохое.
Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из региона Гурия и затем распространилась по всей Грузии.
Традиция изготавливать на Новый год чичилаки пошла из региона Гурия и затем распространилась по всей Грузии.
Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые.
Обычно чичилаки делается из веток орешника, которые по традиции срезаются на День Святой Варвары. Впрочем, чичилаки можно сделать из любого дерева, главное, чтобы ветки были прямые.
С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест.
С принятием христианства произошло переосмысление многих прежних языческих обрядов. Сегодня на верхушке чичилаки обычно устанавливают или выстругивают крест.
Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты высотой два метра и больше. Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки.
Обычная высота чичилаки – 50-70 сантиметров, но есть и настоящие гиганты высотой два метра и больше. Нередко чичилаки ставят прямо на стол рядом со сладостями. Также сладости вешают и на чичилаки.
На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща.
На некоторых чичилаки наверху делают чашу с углублением, куда кладут сладости. Также на чичилаки размещаются украшения в виде листьев и ягод плюща.