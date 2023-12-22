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Фото и баннеры о красотах Грузии разместили в Брюсселе

Фото и баннеры о красотах Грузии разместили в Брюсселе

Рекламная кампания проводится для привлечения туристов в Грузию 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Баннеры о туристических достопримечательностях Грузии размещены на улицах и в международном аэропорте Брюсселя в рамках фестиваля "Европалия - Грузия", сообщили в Национальной администрации туризма. Масштабный европейский фестиваль культуры "Европалия", который принимает Грузию в качестве страны-гостя, открылся в Бельгии в начале октября 2023 года и продлится до февраля включительно. В Бельгии и прилегающих к ней странах запланировано около 60 масштабных и разнообразных мероприятий. Аэропорт Брюсселя является одним из загруженных в мире, прошлом году он принял около 19 миллионов пассажиров, отметили в администрации туризма Грузии. Главная цель кампании – предоставить больше информации о Грузии жителям европейских стран и привлечь больше туристов. На фестивале "Европалия - Грузия" у гостей есть возможность ознакомиться с традициями и культурой Грузии. На данный момент проходят две масштабные выставки: "Авангард в Грузии – 1900-1936" (в Центр изобразительных искусств Брюсселя BOZAR) и "Грузия – место встреч" (Королевский музей истории и искусства Брюсселя). Многообразная фестивальная программа также включает театральные представления, литературные встречи и ретроспективу грузинского кино, а также выставки современных грузинских артистов и концерты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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