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Глава парламента Грузии встретился с армянским коллегой – о чем говорили стороны
Глава парламента Грузии встретился с армянским коллегой – о чем говорили стороны
Политики рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества двух стран 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T12:19+0400
2023-12-22T12:19+0400
2023-12-22T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вопросы региональной безопасности обсудили председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с армянским коллегой – председателем Национального собрания Аленом Симоняном. Встреча глав законодательных органом двух стран состоялась в рамках неофициального визита грузинской парламентской делегации в Армению. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, армения, шалва папуашвили
политика, грузия, новости, армения, шалва папуашвили
Глава парламента Грузии встретился с армянским коллегой – о чем говорили стороны
Политики рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества двух стран
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вопросы региональной безопасности обсудили председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с армянским коллегой – председателем Национального собрания Аленом Симоняном.
Встреча глав законодательных органом двух стран состоялась в рамках неофициального визита грузинской парламентской делегации в Армению.
"Мы рассмотрели отношения между двумя странами, включая торговлю и связи между людьми. Договорились углублять парламентское сотрудничество. Мы обсудили вопросы регионального мира, безопасности и возможности парламентского участия в этих процессах", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.