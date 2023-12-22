https://sputnik-georgia.ru/20231222/glava-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-armyanskim-kollegoy--o-chem-govorili-storony-285147700.html

Глава парламента Грузии встретился с армянским коллегой – о чем говорили стороны

Глава парламента Грузии встретился с армянским коллегой – о чем говорили стороны

Политики рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества двух стран 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вопросы региональной безопасности обсудили председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с армянским коллегой – председателем Национального собрания Аленом Симоняном. Встреча глав законодательных органом двух стран состоялась в рамках неофициального визита грузинской парламентской делегации в Армению. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, шалва папуашвили